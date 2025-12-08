Expulsan de Chile a ciudadano colombiano con cuatro órdenes de captura por diversos delitos, incluido homicidio

Expulsan de nuestro país a ciudadano colombiano con cuatro órdenes de captura por diversos delitos, incluido homicidio

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la expulsión de un ciudadano colombiano que mantenía en su país órdenes de detención por diversos delitos, incluido homicidio.

El hecho se pudo llevar a cabo gracias a una coordinación interinstitucional entre el agregado policial en Colombia, la Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional (Jenamig) y funcionarios de la Policía Nacional de Colombia.

El sujeto, identificado como Nelson Buitrago Ortega, también mantenía antecedentes penales en Chile por el delito de lesiones.

PDI

El comisario Mario Pazos, del Departamento de Policía Internacional de la PDI detalló que, en Colombia, Buitrago mantenía cuatro órdenes de detención por los delitos de homicidio, fabricación de armas, porte de armas y fuga de cárcel .

“Por lo anterior, al concretar la referida expulsión, se hizo entrega a la Policía Nacional de Colombia, quienes a su vez pondrán al extranjero a disposición de las autoridades judiciales de ese país”, explicó Pazos.

La expulsión se concretó este domingo 7 de diciembre.

