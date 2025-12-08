VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Condenan a 26 años de cárcel a hombre por femicidio frustrado y violación en Puerto Natales

    La Fiscalía y la PDI acreditaron la responsabilidad del agresor, quien recibió dos penas de 13 años cada una por ataques ocurridos el año pasado en Puerto Natales.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Condenan a 26 años de cárcel a hombre por femicidio frustrado y violación en Puerto Natales DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a 26 años de presidio efectivo a un hombre declarado culpable de los delitos de femicidio frustrado y violación consumada, hechos ocurridos el 14 de agosto del año pasado en Puerto Natales.

    Según informó la Fiscalía de Magallanes, la sentencia contempla 13 años de cárcel por el femicidio frustrado y 13 años por el delito de violación, penas que deberán cumplirse de manera íntegra. Además, el condenado deberá incorporar su huella genética al Registro Nacional de ADN de Condenados.

    La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Punta Arenas y la Fiscalía Local, logrando acreditar la responsabilidad del agresor en ambos delitos.

    El Ministerio Público destacó la resolución judicial, señalando que “se trata de hechos de extrema gravedad, respecto de los cuales se obtuvo una sanción acorde a lo ocurrido”.

    La sentencia fue dada a conocer tras el juicio oral realizado en Punta Arenas, instancia en que se validaron las pruebas y testimonios presentados por la Fiscalía.

    Condenan a 26 años de cárcel a hombre por femicidio frustrado y violación en Puerto Natales
    Más sobre:Puerto NatalesMagallanesRegión de MagallanesFemicidioDelitoViolaciónPDICarabineros

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía investiga homicidio frustrado en La Reina tras ataque a balazos en la vía pública

    Netflix sigue los pasos de Disney y blinda la marca Stranger Things en Chile: registra desde wafles hasta bicicletas

    Departamento de Agricultura de EE.UU.: mercado de comida para mascotas en Chile cerrará el año en torno a US$ 1.400 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Joanna Siekiera, consultora de la OTAN: “No podemos hablar de Rusia sin China, tienen una relación muy fuerte”

    Aseguran que ha habido contactos desde Cuba con funcionarios estadounidenses sobre Maduro

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    3.
    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    4.
    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    5.
    Dos guardias heridos a bala deja nuevo asalto en Midmall de Maipú

    Dos guardias heridos a bala deja nuevo asalto en Midmall de Maipú

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 8 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 8 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Fiscalía investiga homicidio frustrado en La Reina tras ataque a balazos en la vía pública
    Chile

    Fiscalía investiga homicidio frustrado en La Reina tras ataque a balazos en la vía pública

    Condenan a 26 años de cárcel a hombre por femicidio frustrado y violación en Puerto Natales

    Temblor hoy, lunes 8 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Netflix sigue los pasos de Disney y blinda la marca Stranger Things en Chile: registra desde wafles hasta bicicletas
    Negocios

    Netflix sigue los pasos de Disney y blinda la marca Stranger Things en Chile: registra desde wafles hasta bicicletas

    Departamento de Agricultura de EE.UU.: mercado de comida para mascotas en Chile cerrará el año en torno a US$ 1.400 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares
    Tendencias

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Esteban Pavez rompe el silencio tras su polémico elogio a la UC: “Colo Colo es y será el equipo más grande de Chile”
    El Deportivo

    Esteban Pavez rompe el silencio tras su polémico elogio a la UC: “Colo Colo es y será el equipo más grande de Chile”

    El León de Collao ruge en Calama: Deportes Concepción logra un épico ascenso a la Primera División

    Arturo Vidal dispara contra Blanco y Negro tras el fracaso de Colo Colo: “Nadie se hace responsable de nada, estamos tirados”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    La vida mágica de Los Jaivas hizo historia en el Estadio Nacional (y con Gabriel y el “Gato”)
    Cultura y entretención

    La vida mágica de Los Jaivas hizo historia en el Estadio Nacional (y con Gabriel y el “Gato”)

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Joanna Siekiera, consultora de la OTAN: “No podemos hablar de Rusia sin China, tienen una relación muy fuerte”
    Mundo

    Joanna Siekiera, consultora de la OTAN: “No podemos hablar de Rusia sin China, tienen una relación muy fuerte”

    Aseguran que ha habido contactos desde Cuba con funcionarios estadounidenses sobre Maduro

    El giro de Estados Unidos: Europa se enfrenta sola a la disuasión rusa

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile