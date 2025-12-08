Condenan a 26 años de cárcel a hombre por femicidio frustrado y violación en Puerto Natales

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a 26 años de presidio efectivo a un hombre declarado culpable de los delitos de femicidio frustrado y violación consumada, hechos ocurridos el 14 de agosto del año pasado en Puerto Natales.

Según informó la Fiscalía de Magallanes, la sentencia contempla 13 años de cárcel por el femicidio frustrado y 13 años por el delito de violación, penas que deberán cumplirse de manera íntegra. Además, el condenado deberá incorporar su huella genética al Registro Nacional de ADN de Condenados.

La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI de Punta Arenas y la Fiscalía Local, logrando acreditar la responsabilidad del agresor en ambos delitos.

El Ministerio Público destacó la resolución judicial, señalando que “se trata de hechos de extrema gravedad, respecto de los cuales se obtuvo una sanción acorde a lo ocurrido”.

La sentencia fue dada a conocer tras el juicio oral realizado en Punta Arenas, instancia en que se validaron las pruebas y testimonios presentados por la Fiscalía.