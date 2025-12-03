Tragedia en Torres del Paine: Fiscalía reconstruyó en terreno los últimos intentos de las víctimas para alcanzar refugio

Una importante diligencia fue la que realizó la Fiscalía de Magallanes entre lunes y martes de esta semana para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de cinco excursionistas extranjeros en Torres del Paine, el pasado 17 de noviembre.

Un equipo liderado por la fiscal jefa de Puerto Natales, Romina Moscoso, y que estuvo integrado por personal de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio de Criminalística de la PDI de Santiago y de Concepción realizaron un recorrido en el sendero conocido como la “O” en un helicóptero de Carabineros.

El recorrido no solo fue desde el cielo. Los investigadores bajaron a tierra aprovechando las mejores condiciones que han ofrecido estos días para la caminata en un sector que ha permanecido cerrado desde la tragedia.

La idea fue hacer una inspección visual, recoger evidencia y efectuar pericias planimétricas, fotográficas y audiovisuales. “La idea era hacer una reconstrucción no solamente histórica, sino que también geográfica”, señaló a La Tercera el fiscal regional de Magallanes, Cristián Crisosto. “Hemos tenido grandes avances en la investigación”, agregó el persecutor.

Por ejemplo, se pudo establecer en qué lugar exacto murió cada uno de los cinco senderistas. Cada uno terminó pereciendo en distintos puntos. En esa revisión, dice el persecutor, constataron que uno de ellos, luchando contra la hipotermia, alcanzó a llegar con vida al refugio Los Perros. Pero allí terminó perdiendo la vida.

Señalética precaria

El circuito conocido como la “O” es conocido como el más riesgoso de Torres del Paine. Es por ello que el fiscal Crisosto dice que “no fue fácil” llegar al lugar y comenzar a explorarlo. En la zona aún permanecían objetos utilizados por los excursionistas, como ropa y bastones . “Pudieron recoger toda la evidencia que aún había en el lugar. Hace una semana el sendero estaba todo cubierto con dos metros de nieve. Eso se fue fusionando y ahora se pudo hacer con seguridad”, explica Crisosto.

El fiscal regional de Magallanes señala que el trabajo realizado en terreno fue fundamental debido a que pudieron constatar elementos que, eventualmente, serán pruebas para posibles imputaciones en cuanto a las responsabilidades de quienes administran el lugar, vale decir, de Conaf y de la empresa privada Vértice Travel.

“Efectivamente, las medidas de señalización y de seguridad en el sendero eran precarias. Estamos hablando de un parque nacional con uno de los circuitos más riesgosos de Torres del Paine, destino internacional para el trekking. Lo que hay hasta el momento es que respecto de la empresa privada como Conaf uno puede constatar una precariedad”, comenta el fiscal.

Esa precariedad, dice el investigador, será fundamental para evaluar si las decisiones que tomaron ese día los senderistas terminaron influyendo en la tragedia: “ Lo que estamos haciendo va en la línea de poder investigar todas las hipótesis y descartar algunas . Una de las hipótesis efectivamente es que aquí existe incumplimiento de deberes tanto de funcionarios públicos, como también de la empresa privada”.

El fiscal se encuentra esperando un informe para establecer si en el refugio Los Perros habían implementos que permitieran atender a heridos o personas que llegaran con hipotermia, como fue el caso de uno de una de las víctimas que terminó muriendo allí. “Lo que se ve en la inspección ocular es que es posible que nos encontremos con precariedad también en los protocolos de contingencia (en el refugio)”, dice el fiscal.

Equipo que trabajó en derrumbe en El Teniente

Asimismo, el fiscal señala que con esta diligencia ahora citarán a nuevos testigos a declarar. Allí se espera que declaren las máximas autoridades de Conaf.

Pero para ello dice que se encuentran esperando algunas diligencias que está realizando un equipo de la PDI. Dicho grupo de trabajo es el mismo que realizó pericias en la investigación por el derrumbe de la mina El Teniente, en la Región de O’Higgins, y también en el caso Bruma, en el Biobío.

Ese equipo lo que está haciendo es un trabajo respecto a los contratos, reglamentos y a la normativa vigente referente a este hecho. “Antes de poder tomar declaración a las máximas autoridades, tenemos que tener procesadas esa informaciones”, agrega el fiscal.

Por último, Crisosto indica que los cuerpos de los dos ciudadanos mexicanos y de la mujer inglesa ya fueron entregados a sus familias. En ese sentido, solo faltaría entregar los restos de los ciudadanos alemanes a sus deudos.

Respecto a si la investigación arrojará imputados, el fiscal prefiere mantener la cautela: “ En la etapa en que estamos, no puedo descartar que exista una causa penal con imputación , porque estamos en una etapa en que estamos no solamente analizando los pormenores del sitio de suceso, sino también estamos analizando los protocolos internos tanto de la empresa como también de la Conaf. A partir de ese análisis vamos a poder orientar de manera más certera la investigación en el ámbito penal”.

El Ministerio Público comunicó a la Conaf que las diligencias ya concluyeron, por lo que deja en sus manos la reapertura. “Esto no puede volver a ocurrir”, cierra el persecutor.