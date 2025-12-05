VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Fiscalía va por los otros protagonistas de la trama bielorrusa y pide audiencia para formalizar a conservadores Yáber y Najle

    El Ministerio Público además formulará cargos contra el dueño de la casa de cambios donde se habría lavado el dinero de las presuntas coimas. En la causa además hubo un cambio de equipo en los defensores. El imputado Gonzalo Migueles ahora será representado por Álex Carocca.

    María Catalina Batarce 
    María Catalina Batarce
    Los conservadores Yamil Najle y Sergio Yáber.

    El equipo de investigadores que dirige la fiscal regional de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer acaba de dar un paso más en la investigación conocida como la trama bielorrusa.

    El Ministerio Público ingresó un escrito al Séptimo Juzgado de Garantía solicitando audiencia para hacer una nueva formalización en la indagatoria.

    Esta vez la Fiscalía pretende imputar a los otros protagonistas del caso. Se trata del conservador de Puente Alto Sergio Yáber, el conservador de Chillán Yamil Najle y el propietario de la casa de cambio Inversiones Suiza Limitada Harold Pizarro.

    Los tres imputados son piezas clave en toda la historia que está tratando de dilucidar el Ministerio Público. Esto debido a que fueron ellos quienes permitieron lavar el dinero que, según la Fiscalía, correspondería al pago de las coimas para conseguir los fallos favorables para el consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec y así ganar la millonaria contienda judicial contra Codelco.

    La dinámica del lavado, según ha explicado la Fiscalía, consistió en que los pagos del Belaz Movitec se giraban para los abogados -Mario Vargas y Eduardo Lagos- quienes luego llevaban ese dinero a la casa de cambio de Pizarro.

    Ahí hacían cambios de divisas. Luego ese dinero era entregado a los conservadores quienes luego transferían la plata a la pareja de la exministra Ángela Vivanco, el imputado Gonzalo Migueles.

    Esos pagos, que simulaban ser transferencias de los honorarios por los servicios que prestaba Migueles para ambos conservadores, vendrían directamente desde Vargas y Lagos.

    Esa es la ruta que está intentando probar la Fiscalía y para lo cual ya cuenta con varias evidencias las cuales se han expuesto en las audiencias de formalización. Incluso los mismos conservadores han intentado explicar las razones de los pagos que hacían a Migueles.

    En su declaración ante la Fiscalía, el conservador Najle dijo que no recuerda si fue Yáber o Migueles “quien me dijo que me transferirían ese dinero (...) pero sí recuerdo que ese dinero posteriormente se lo tenía que transferir a Gonzalo Migueles. Respecto a esto, le puedo indicar que esto lo hice como un favor que no dimensioné completamente en sus consecuencias”.

    La decisión de formalizar a estos imputados no es la única novedad en la causa. En los últimos días Migueles, quien está cumpliendo junto a Vargas y Lagos prisión preventiva en Capitán Yáber, tuvo un cambio de abogado.

    Su defensor era Patricio Vergara y ahora la pareja de la exmagistrada Vivanco será representado por el abogado Álex Carocca.

    Los conservadores ahora deberán buscar defensores para enfrentar la formalización. Sin embargo, La Tercera pudo comprobar que durante varias semanas Yáber estuvo representado por los abogados Alejandro Espinosa, Ignacio Sotomayor y Belén Carrión.

    Ahora Yáber reforzó su defensa y fichó a Guillermo Chahuán para el sumario que lleva la fiscal judicial Carla Troncoso en la Corte de San Miguel y a Marcelo Hadwa para la arista penal.

    “Desde el primer momento hemos estado disponibles a colaborar con todas las instancias investigativas que se requieran. La solicitud de la Fiscalía nos permitirá conocer más antecedentes y poder dar cuenta que don Sergio Yáber no ha cometido ninguna de las faltas e irregularidades que se le atribuyen”, dijo Hadwa.

