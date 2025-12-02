VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Condenan al autor de femicidio no íntimo contra Daniela Olate: sentencia será leída el 15 de diciembre

    El crimen tuvo lugar en Florida, Región del Biobío, en julio de 2021. Según estableció el tribunal, José Morales engañó a la víctima haciéndole creer que la trasladaría en su vehículo y tras intentar agredirla sexualmente, terminó con su vida.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    En la tarde de este martes, el Tribunal Oral en lo Penal de Concepción condenó a José Morales, el único imputado por el femicidio de Daniela Olate y fijó la lectura de la sentencia para las 15.00 horas del lunes 15 de diciembre.

    El crimen de la joven de 23 años se remonta al martes 16 de julio de 2024. Ese día, Daniela Olate salió de su casa en Concepción, antes de las 12.00 horas, para ir a Florida a entregarle unos medicamentos a su abuela. Este trayecto habitual, no obstante, fue interrumpido por un sujeto que ofreció llevarla en su auto ante la tardanza de la locomoción colectiva.

    La víctima aceptó este ofrecimiento y avisó a su hermana de ello. De acuerdo con lo establecido por el tribunal, en ese intertanto, el conductor, José Morales, intentó agredirla sexualmente y luego la agredió con un arma blanca, lo que terminó causándole la muerte. La víctima fue abandonada en un sector con pastizales y encontrada por un lugareño al día siguiente.

    El celular de la joven, que fue hallado destruido en ese sector, fue clave, así como las cámaras de seguridad, para dar con el único imputado. Con estos elementos se pudo ver que la joven abordó el vehículo, identificar el mismo y reconstruir la ruta que hizo José Morales ese día. Cuando el entonces sospechoso fue detenido por Carabineros el domingo 21 de julio, reconoció su participación en el ilícito.

    El imputado, quien hasta ahora ha permanecido en prisión preventiva, fue condenado por femicidio no íntimo cometido por razones de género. Este delito se encuentra tipificado en la Ley Gabriela, legislación que amplió la calificación de femicidio a aquellas mujeres que son asesinadas por la pareja o expareja con o sin convivencia o quienes cometen este delito por razones de género.

