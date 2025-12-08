Fiscalía de Los Ríos investiga hallazgo de cadáver en Máfil: podría ser joven desaparecido hace 10 días

La Fiscalía Regional de Los Ríos investiga el hallazgo de un cadáver esta mañana en el fundo Lefián, en la comuna de Máfil. El cuerpo fue encontrado por una transeúnte y, según los antecedentes preliminares, correspondería a Luis Zambrano Mella, joven de 20 años cuyo rastro se perdió el 27 de noviembre.

Para esclarecer la causa y las circunstancias de la muerte, la Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y pericias al Laboratorio de Criminalística de la PDI. Además, ordenó al Servicio Médico Legal (SML) realizar la autopsia.

Zambrano fue visto por última vez cuando salió de su vivienda en Villa Los Castaños la mañana del 27 de noviembre. La denuncia por presunta desgracia fue presentada el 1 de diciembre ante Carabineros.

Ese mismo día, la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos encargó diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y a la Brigada de Homicidios de la PDI para dar con su paradero.

La identificación formal del cuerpo, que permitirá confirmar o descartar que corresponde al joven, será realizada mañana por el SML .

La Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Los Ríos mantiene contacto permanente con la familia de Zambrano para informarles sobre los avances de las diligencias y pericias en curso.