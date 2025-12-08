VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Fiscalía de Los Ríos investiga hallazgo de cadáver en Máfil: podría ser joven desaparecido hace 10 días

    La identificación formal del cuerpo, que permitirá confirmar o descartar que corresponde al joven, será realizada mañana por el SML.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fiscalía de Los Ríos investiga hallazgo de cadáver en Máfil: podría ser joven desaparecido hace 10 días

    La Fiscalía Regional de Los Ríos investiga el hallazgo de un cadáver esta mañana en el fundo Lefián, en la comuna de Máfil. El cuerpo fue encontrado por una transeúnte y, según los antecedentes preliminares, correspondería a Luis Zambrano Mella, joven de 20 años cuyo rastro se perdió el 27 de noviembre.

    Para esclarecer la causa y las circunstancias de la muerte, la Fiscalía instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y pericias al Laboratorio de Criminalística de la PDI. Además, ordenó al Servicio Médico Legal (SML) realizar la autopsia.

    Zambrano fue visto por última vez cuando salió de su vivienda en Villa Los Castaños la mañana del 27 de noviembre. La denuncia por presunta desgracia fue presentada el 1 de diciembre ante Carabineros.

    Fiscalía de Los Ríos investiga hallazgo de cadáver en Máfil: podría ser joven desaparecido hace 10 días

    Ese mismo día, la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía de Los Ríos encargó diligencias a la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros y a la Brigada de Homicidios de la PDI para dar con su paradero.

    La identificación formal del cuerpo, que permitirá confirmar o descartar que corresponde al joven, será realizada mañana por el SML.

    La Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Los Ríos mantiene contacto permanente con la familia de Zambrano para informarles sobre los avances de las diligencias y pericias en curso.

    Más sobre:MáfilLos RíosDesapariciónFiscalíaRegión de Los Ríos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mujer fallece tras paro cardiorrespiratorio en plena Ruta 68 en dirección hacia Valparaíso

    Presidente sirio Ahmed al-Sharaa prometió reconstruir Siria post guerra civil

    Partido Libre desconoce elecciones en Honduras y denuncia injerencia de Trump

    Dos viviendas resultaron afectadas tras incendio estructural en Recoleta: no hubieron personas heridas

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial

    Expulsan de Chile a ciudadano colombiano con cuatro órdenes de captura por diversos delitos, incluido homicidio

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    3.
    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    Habla el ex gerente general de la corredora del caso Factop: “Perdí mi casa, perdí todo mi patrimonio”

    4.
    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    El despegue con freno de mano que impuso la Cancillería a la candidatura de Bachelet

    5.
    Universidad de Concepción tiene nuevo técnico y La Nona Muñoz acuerda con Palestino

    Universidad de Concepción tiene nuevo técnico y La Nona Muñoz acuerda con Palestino

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Cuántas horas debes dormir como mínimo en la noche para tener un sueño reparador y un cerebro sano

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    SSD para PS5: ¿Mejor que comprar la PlayStation 5 Pro?

    Servicios

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario

    Temblor hoy, lunes 8 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 8 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Mujer fallece tras paro cardiorrespiratorio en plena Ruta 68 en dirección hacia Valparaíso
    Chile

    Mujer fallece tras paro cardiorrespiratorio en plena Ruta 68 en dirección hacia Valparaíso

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Caravana Navideña Coca Cola en Providencia: revisa el recorrido y horario

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial
    Negocios

    El alza en la producción de plata que acerca a Chile al sexto lugar mundial

    Barómetro Unab: “la economía mostró señales más consistentes de recuperación”

    Netflix sigue los pasos de Disney y blinda la marca Stranger Things en Chile: registra desde wafles hasta bicicletas

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares
    Tendencias

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Viña tiene rueda: así es la experiencia en los cielos de la Ciudad Jardín este verano

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    La emoción de Joaquín Larrivey tras el ascenso de Deportes Concepción: “El fútbol no deja de darme alegrías”
    El Deportivo

    La emoción de Joaquín Larrivey tras el ascenso de Deportes Concepción: “El fútbol no deja de darme alegrías”

    Lamine Yamal explica su elección por España antes que Marruecos: “El fútbol europeo se ve más”

    “En nombre de FIFA”: Gianni Infantino ofrece disculpas por desaire que vivió Lionel Scaloni en sorteo del Mundial 2026

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
    Finde

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    La vida mágica de Los Jaivas hizo historia en el Estadio Nacional (y con Gabriel y el “Gato”)
    Cultura y entretención

    La vida mágica de Los Jaivas hizo historia en el Estadio Nacional (y con Gabriel y el “Gato”)

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Presidente sirio Ahmed al-Sharaa prometió reconstruir Siria post guerra civil
    Mundo

    Presidente sirio Ahmed al-Sharaa prometió reconstruir Siria post guerra civil

    Partido Libre desconoce elecciones en Honduras y denuncia injerencia de Trump

    Cuatro civiles muertos y 35 mil evacuados en nueva escalada militar entre Tailandia y Camboya

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile