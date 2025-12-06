Declaran alerta temprana preventiva en distintas comunas de Valparaíso por peregrinación a Lo Vásquez

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) de Valparaíso declararon alerta temprana preventiva para la provincia de Marga Marga y las comunas de Casablanca, Valparaíso y Viña del Mar por motivo del Día de la Inmaculada Concepción y la peregrinación hacia el santuario de Lo Vásquez.

Ya que, como comunicaron desde el organismo, este evento “aumenta considerablemente la vulnerabilidad frente a distintas variables de riesgo”.

Esta alerta supone un reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza y también la coordinación y activación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia.

La medida estará vigente desde este sábado hasta que las condiciones lo ameriten.