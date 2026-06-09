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    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Argentina vs. Islandia en TV y streaming

    Las selecciones se miden en Estados Unidos en la previa al Mundial de Fútbol 2026.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver el partido amistoso de Argentina vs. Islandia en TV y streaming. Foto referencial de archivo PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Este martes Argentina sale a la cancha para medirse contra Islandia, en el marco de un partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA de junio.

    Se trata del último enfrentamiento de los dirigidos por Lionel Scaloni previo al Mundial de Fútbol 2026, donde los trasandinos defenderán el título en la nueva edición de Norteamérica.

    Cuándo juega Argentina vs. Islandia

    El partido amistoso internacional de Argentina contra Islandia es este martes 9 de junio, a las 21:00 horas de Chile.

    Para este compromiso las selecciones juegan en el Jordan Hare Stadium de Alabama, Estados Unidos.

    Dónde ver a Argentina vs. Islandia

    El partido de Argetnina contra Islandia se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    Además, la cobertura online del amistoso va por la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolAmistosoAmistoso internacionalArgentinaIslandiaArgentina - IslandiaDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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