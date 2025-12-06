148 mil vehículos ya salieron de la RM por fin de semana largo: se reportan 22 accidentes a nivel nacional

Lo Vasquez, 7 de diciembre de 2023 Congestion vehicular en la ruta 68 durante la peregrinacion al Santuario de Lo Vasquez Sebastian Cisternas/Aton Chile

Carabineros de Chile entregó el primer balance de tránsito por el fin de semana largo. Hasta la mañana de este sábado ya han salido 148 mil vehículos desde la Región Metropolitana hacia distintas zonas del país. Las rutas más utilizadas para esto han sido la Ruta 5 Sur, Ruta 6-8 y Ruta 7-8.

La institución también informó que ya han fiscalizado a más de 13.300 vehículos y tomado más de 3.300 exámenes a conductores . Como consecuencia de estas fiscalizaciones ya hay 31 detenidos, asociados principalmente al consumo de alcohol y drogas.

El general de Carabineros, Víctor Vielma Vidal, Jefe Zona Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial señaló que hasta el momento no se han registrado fallecidos pero sí 22 siniestros viales a nivel nacional y seis personas lesionadas en lo que va del fin de semana.

Santiago, 24 de junio de 2022. Santiaguinos se trasladan por las carreteras en el inicio del fin de femana largo por feriado Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Mencionó también que en lo que llevamos del 2025 en comparación con la misma fecha del año pasado han habido 5% más fallecidos en accidentes de tránsito.

Como ya ha informado el Ministerio de Obras Públicas espera que durante estos días más de 400 mil vehículos salgan de la capital hacia otras zonas del país.

Plan por peregrinación a Lo Vásquez

Desde el viernes se ha observado el aumento de peregrinos desplazándose hasta el santuario Lo Vásquez en la Región de Valparaíso.

Ante esto Carabineros también llama a “que esos peregrinos lo hagan con una conducta responsable, con elementos de reflectancia, con iluminación, que programen su viaje con los tiempos de descanso, que no se expongan en zonas que no están habilitadas para el cruce de la autopista y también que esta peregrinación sea responsable”, como señaló el general Vielma.

A propósito de esta actividad religiosa, Carabineros además informó que durante este fin de semana, a contar del domingo desde las 16 horas está contemplado el corte de la Ruta 6 y 8 desde la Región Metropolitana en dirección a la Región de Valparaíso a las 17 horas desde esta zona hacia Santiago.

Según lo planificado por las autoridades, desde las 21 horas del lunes 8 la Ruta 68 volvería a normalizar el tránsito en dirección a la capital.

“Por lo tanto, ese retorno desde la V Región va a ser concentrado y el llamado es a que busquen rutas alternativas para el retorno a la Región Metropolitana, como hacerlo por la Ruta Vía 5 Norte, La Calera, y también por la Ruta 78, en dirección a Santiago”, mencionó el general.