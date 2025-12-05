VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Ruta 68 será cortada el domingo por peregrinación a Lo Vásquez: se proyecta la salida de 420 mil vehículos de la RM

    Desde el MOP informaron que se implementará el "peaje a luca" y la reducción del peaje para camiones, con el fin de mitigar los estragos que podría generar el aumento del flujo vehicular.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Como cada año, cientos de fieles llegarán hasta las dependencias del Santuario Purísima Virgen de Lo Vásquez, en la comuna de Casablanca, en Valparaíso, con motivo de la Inmaculada Concepción que se celebrará el próximo lunes 8 de diciembre.

    El feriado religioso permitirá un fin de semana largo, por lo que las autoridades han reforzado las fiscalizaciones en las rutas considerando el alto flujo vehicular que se proyecta en las diferentes autopistas del país.

    Sin embargo, hay una ruta que tendrá un funcionamiento especial: la Ruta 68. Como en años anteriores, el tránsito será suspendido para vehículos de todo tipo y habilitado solo para peregrinos y ciclistas.

    El corte de la ruta comenzará el domingo 7 de diciembre desde las 16.00 horas en dirección a Valparaíso y a las 17.00 horas en dirección Santiago.

    La suspensión del transito vehicular se mantendrá hasta las 8.00 horas del lunes 8 de diciembre. Eso sí, la apertura total de la ruta para todo tipo de vehículos en ambos sentidos será -aproximadamente- a las 22.00 horas de ese día.

    En detalle, se cortará el tramo que va desde el Enlace Vespucio (km 6,2) hasta el Paso Superior Curauma (km 96,8).

    E consecuencia, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternativas como Los Libertadores, Ruta 5 Norte, Ruta 60 CH, F-90, F-50 y cuestas Barriga, Zapata y Lo Prado.

    De acuerdo a las proyecciones de Carabineros, cerca de un millón de peregrinos acudirán al santuario durante el feriado.

    Plan de Contingencia

    Desde el Ministerio de Obras Públicas, proyectan la salida de cerca de 420 mil vehículos de la Región Metropolitana (RM) durante este fin de semana.

    En tanto, desde el Ministerio de Transportes, informaron que se realizarán cerca 14 mil salidas de buses interurbanos durante los próximos días, lo que equivale al desplazamiento de más de 670 mil pasajeros.

    En ese contexto, el MOP dispuso un plan de contingencia para mitigar los estragos que pueda causar el aumento del flujo vehicular y el corte total de la Ruta 68.

    • En detalle se implementará el “peaje a luca” para vehículos livianos. Esta medida estará vigente este viernes, desde las 7.00 hasta las 13.00 horas en la Ruta 68, Ruta 5 Sur y Ruta 5 Norte. También se aplicará para el retorno el lunes, pero solo en la Ruta 5 Norte en el mismo horario.
    • También se habilitará una rebaja del 50% en el peaje para camiones, durante la madrugada del viernes, entre las 00:00 y las 07:00 am. Para el retorno del lunes, la rebaja se aplicará en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 Norte en el mismo horario.

    La titular del MOP, Jessica López, aseguró que, “además de la habilitación de las rutas alternativas, se dispondrá de fiscalización y vehículos de asistencia para que más de 1 millón de personas puedan realizar la peregrinación en buenas condiciones”.

    En esa línea, recomendó a quienes participan en la peregrinación, utilizar “bloqueador solar, hidratarse adecuadamente y en la noche incorporar chalecos reflectantes y luces para desplazarse”.

    “En el caso de los conductores, llamamos a respetar las medidas dispuestas y mientras esté cortado el tránsito a que utilicen las rutas alternativas para desplazarse entre ambas regiones”.

    Adicionalmente, desde el ministerio señalaron que se dispondrán de lugares para la entrega de agua a los asistentes ubicados en tramos señalizados de la ruta y puntos limpios de basura.

    Además, afirmaron que se dispondrá de facilidades de acceso para quienes residan en los sectores afectados por el corte de tránsito.

