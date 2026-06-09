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    Subsecretario Pavez acusa a exdirector de Migraciones de haber dejado 40.000 órdenes de expulsión sin ejecutar

    El subsecretario del Interior defendió el proyecto anunciado por Kast respecto a aumentar el plazo de retención de los migrantes con órdenes de expulsión.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Fue el fin de semana cuando el Presidente José Antonio Kast anunció un proyecto de Ley para ampliar el periodo de retención de los migrantes irregulares con órdenes de expulsión pendiente.

    Actualmente las personas en esa condición pueden estar cinco días retenidas hasta que se materialice su expulsión, y la iniciativa del Mandatario busca que ese plazo se extienda por 60 días, e incluso de podrían aplicar prórrogas, lo que podría generar que las retenciones lleguen hasta los 180 días.

    En diálogo con radio Pauta, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió la medida y aseguró que el actual plazo dificultaría concretar algunos procedimientos.

    “Muchas veces llegado a los cinco días hay documentación pendiente”, explicó, ejemplificando que también se podrían atrasar las expulsiones por el clima o algún desperfecto del avión.

    El subsecretario señaló que el fundamento de la iniciativa “es que hoy día la Constitución establece que la privación de libertad, cuando no es condena, es decir, cuando se trata de una detención, el tiempo máximo que usted puede tener detenida a una persona sin pasarla a un tribunal son 48 horas y eso es insuficiente".

    “Por eso el 2023 se empleó la extensión a cinco días, pero nos ha demostrado que necesitamos más plazo”, sostuvo.

    Ante los reparos que ha expresado el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, Pavez señaló: “Le agradezco mucho que esté dando tanta vocería en circunstancias que él nos dejó 40.000 órdenes de expulsión sin ejecutar”.

    Respecto a las condiciones en que se mantendría a las personas retenidas, el subsecretario aseguró que se haría “de la misma forma en que el Estado de Chile retiene a las personas en prisión preventiva o detenidas, o las personas que están cumpliendo condenas”.

    “Lo importante es entender que acá lo que se busca es darle mayor facultad a la Ley para poder materializar estos procedimientos y dar cuenta que la mano cambió“, indicó.

    Por otra parte, la autoridad precisó los procesos de expulsión son amplios, por lo que llamó a no “perder de vista” que “este mecanismo, que es una reforma que tiene que habilitar una discusión legislativa en el Congreso, también puede permitir en algunas circunstancias poder retener a una persona durante el proceso de expulsión migratoria, si es que así lo requiere y si la ley lo autoriza”.

    Más sobre:Máximo PavezSubsecretarioInteriorMigraciones

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