    Nacional

    Cerca de un millón de peregrinos llegarían al santuario de Lo Vásquez: MTT y Carabineros refuerzan fiscalizaciones en rutas

    Con motivo del feriado religioso del próximo lunes, la ruta 68 tendrá interrupciones de tránsito a contar de las 16 horas del domingo.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    El próximo lunes 8 de diciembre se celebrará el feriado religioso de la Inmaculada Concepción, por lo que varios ciudadanos disfrutarán de un fin de semana largo. En consecuencia, el Ministerio de Transportes hizo un llamado a la precaución a los conductores y peatones, considerando el alto flujo vehicular que se proyecta en las autopistas.

    Como medida preventiva, se aumentarán las fiscalizaciones en terminales de buses y carreteras. De acuerdo a las proyecciones de los principales rodoviarios de la Región Metropolitana, se esperan cerca de 14 mil salidas de buses interurbanos durante los próximos días, lo que equivale al desplazamiento de más de 670 mil pasajeros.

    Al respecto, el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, hizo un llamado a la precaución, señalando que “hasta el 30 de noviembre, llevamos más de 1.380 fallecidos en siniestros de tránsito, un 5,6% más que el año anterior”.

    “Son cifras dolorosas, porque no son números, son personas”, destacó.

    Por su parte, Carabineros y Senda mantendrán medidas como controles de velocidad y consumo de alcohol en carreteras.

    El teniente coronel Carlos Cortés, de la prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, explicó que “la totalidad de las rutas se encuentran expeditas para la salida masiva, en base a que calculamos alrededor de 400.000 vehículos que saldrán de la región metropolitana".

    A esa cifra, se suma la peregrinación de fieles que llegarán hasta el Santuario Purísima Virgen de Lo Vásquez, en la comuna de Casablanca, en Valparaíso.

    De acuerdo a las proyecciones, el teniente Cortés explicó que llegarían "aproximadamente un millón de personas hacia el santuario de Lo Vásquez".

    “Por todo esto, vamos a tener todos nuestros servicios desplegados”, sostuvo.

    Precisamente, respecto a la tradicional peregrinación hacia Lo Vásquez, la ruta 68 tendrá interrupciones de tránsito a contar de las 16 horas del día domingo, hasta las 7 de la mañana del día lunes.

    Más sobre:FeriadoFin de semanaLo Vasquez8 de diciembreMTTTransportesCarabineros

