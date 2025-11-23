BLACK SALE $990
    Nacional

    Ballena muerta vara en playa de San Pedro de la Paz: Sernapesca coordina retiro por avanzado estado de descomposición

    El cetáceo corresponde a una ballena sei hembra, la cual quedó en una playa de Boca Sur.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Ballena sei varada en las costas de San Pedro de la Paz. Foto: @Sernapesca.

    Una ballena muerta varó durante las últimas horas en las costas de la comuna de San Pedro de la Paz, en la Región del Biobío, generando preocupación de las autoridades debido a su avanzado estado de descomposición.

    El cetáceo corresponde a una ballena sei hembra y sus restos quedaron en una playa del sector de Boca Sur de la referida comuna hasta donde se trasladó personal del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) y de la Armada de Chile.

    Desde el organismo señalaron que “se coordinará con la municipalidad el retiro de los restos”, lo que corresponderá a San Pedro de la Paz para enterrar el espécimen, debido al riesgo sanitario que significa que el cadáver se encuentre en un lugar con acceso al público.

    La directora regional (s) de Sernapesca, Ana María Fernández, enfatizó que “es importante señalarle a la ciudadanía que tome los resguardos de no acercarse al ejemplar y no acercar tampoco a sus mascotas”.

