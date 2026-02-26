SUSCRÍBETE
    Nacional

    Bellolio ante la reinstalación de la estatua de Baquedano: “Se cierra el ciclo donde la violencia intentó ganarle a la razón”

    El alcalde de Providencia además afirmó que están trabajando para que el general "esté en el lugar de donde nunca debió irse antes del 11 de marzo" y que espera que el proceso de reinstalación del monumento comience mañana mismo.

    Por 
    Lya Rosen

    Poco después de que el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) aprobara por unanimidad el reubicación de la estatua del General Baquedano en la plaza que lleva el mismo nombre, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, celebró la decisión y además afirmó que trabajan para que el retorno se concrete antes del 11 de marzo.

    “Hoy día el Consejo de Monumentos ha aprobado por unanimidad el regreso de la escultura del general Baquedano al lugar de donde nunca debió irse. El plinto vacío es un símbolo o un monumento a la violencia, en cambio el plinto con el general Baquedano es un monumento al encuentro, a la unidad”, afirmó Bellolio ante la prensa.

    Para luego añadir: “Estamos convencidos de que es momento que Chile se reencuentre y qué mejor lugar que hacerlo que aquel que nos encontró durante tantas veces, ese centro de celebración, de alegrías, de victorias como es la plaza Baquedano, con el general Baquedano”.

    De la misma forma, dio las gracias a los equipos que trabajaron para lograr la aprobación del regreso de la estatua, además de agradecer al mismo Consejo, aunque hizo notar que pidieron “muchísimos antecedentes técnicos”. “Creo que no hay ningún monumento en Chile al cual se le hayan pedido más antecedentes que al general Baquedano y hemos cumplido estrictamente con cada uno de ellos”, apuntó.

    Luego detaló que el monumento público consta de varias partes -la escultura, el general Baquedano y su caballo-, y explicar que el plinto, o base del mismo, es donde la Municipalidad va a trabajar específicamente, poniendo “un nuevo hormigón y un nuevo sistema de anclajes que va a permitir que esta escultura que pesa 3 toneladas resista profundamente”.

    “Pero hoy es un muy buen día porque comienza ese reencuentro, se cierra el ciclo donde la violencia intentó ganarle a la razón. La vuelta del general Baquedano es la vuelta al reencuentro, es la vuelta a la unidad, es la vuelta a nuestra historia, es una reivindicación democrática, porque o se está con la violencia o se está con la democracia”, señaló.

    Regreso antes del 11 de marzo

    En la oportunidad, Bellolio además confirmó que con el municipio están trabajando para que “el general Baquedano esté en el lugar de donde nunca debió irse antes del 11 de marzo. Y nos parece importante que sea en esa fecha, justamente porque, como les decía antes, es el cierre de un ciclo y al mismo tiempo es algo que es completamente transversal”.

    “Es importante que así se vea, porque no es Baquedano el que divide, son aquellos que justificaron la violencia lo que han dividido al país (...) La democracia se trata no de que todos seamos idénticos, se trata de que los diferentes podamos convivir juntos”, aseguró Bellolio.

    Para luego confirmar que espera que el proceso de reinstalación de monumento comience mañana mismo con desde el día de mañana en la corona del plinto “de forma de poner este nuevo hormigón y el sistema de anclaje que ya están preparando los técnicos y expertos en esta materia”.

    RODRIGO GALVEZ

    En este mismo ámbito añadió que la reubicación del monumento también incluye “sumar los restos del soldado desconocido y eso también es una tarea que requiere más tiempo”. “Por tanto traer de vuelta la escultura ecuestre del general Baquedano al plinto es lo más importante hoy día, es lo más urgente, eso es lo que esperamos hacer antes del 11 de marzo”, señaló.

    Finalmente, el edil de Providencia se refirió a los mecanismos de seguridad en el entorno del monumento, afirmando que desde asumió en su cargo han reforzado este plano en distintos sectores de la comuna, aumentado “muchísimo las cámaras de televigilancia, nuestro patrullaje”.

    “Hemos dicho desde el primer día que la manera en la cual estamos más seguros no es cuando nos vamos más temprano a nuestras casas sino que es cuando ocupamos el espacio público (...) Es el uso correcto del espacio público el que nos hace sentirnos más seguros”, en especial en la nueva explanada a la que volverá Baquedano, dijo Bellolio.

    Para terminar afirmando que “hay planes de seguridad para custodiar nuestras calles, nuestras plazas, nuestros parques que le corresponde al municipio y otros serán en coordinación con la delegación presidencial y con Carabineros de Chile”.

