    Bolivia y Chile formalizan exención de visas para pasaportes diplomáticos y oficiales

    Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia destaca el avance como una "señal positiva" para las relaciones bilaterales de ambos países.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Cancilleres de Bolivia y Chile.

    Durante la jornada de este lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Boliva informó que el país y Chile han puesto en vigencia el “Acuerdo sobre Exención Mutua de Visas y del Permiso de Residencia Oficial para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales”, luego de que ambos países completen los trámites internos correspondientes.

    Según informó la cancillería boliviana, el acuerdo establece que las autoridades y servidores públicos de ambas naciones que posean pasaportes diplomáticos u oficiales estarán exentos del requisito de visa y del permiso residencial correspondiente.

    La iniciativa busca agilizar el tránsito de autoridades del gobierno en misiones oficiales, eliminando los trámites administrativos previos que fortalecerán la comunicación entre países.

    Desde el ministerio boliviano, sostuvieron que este acuerdo constituye una “señal positiva” en las relaciones de ambos países, con el objetivo de generar “una coordinación institucional más efectiva y una agenda de trabajo constructiva entre ambos Estados”.

