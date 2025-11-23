Bomberos combate contra incendio de panadería de Cerro Navia

Este domingo, personal de Bomberos trabaja para poder controlar un incendio que afecta a una panadería de Cerro Navia, región Metropolitana.

El siniestro inició a eso de las 07.15 de la mañana y afecta al local ubicado en Avenida Federico Errázuriz con Virtud.

Hay nueve compañías de Bomberos de Quinta Normal que intentan mitigar el incendio junto a dos unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Para este siniestro, se encuentran utilizando un carro plataforma de trabajos en altura.

Por su lado, desde Bomberos informaron que el Cuerpo de Bomberos de Quinta Normal decretó una segunda alarma de incendio por la gravedad del hecho.

NOTICIA EN DESARROLLO....