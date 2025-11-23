Aumentan a 90 los fallecidos tras las inundaciones por lluvias en Vietnam

Durante la jornada del domingo, el Ministerio de Medioambiente de Vietnam entregó una actualización de los fallecidos tras las inundaciones que han afectado al país esta semana.

La entidad gubernamental detalló que hasta el momento hay 90 fallecidos y todavía se mantienen otras 12 personas desaparecidas .

Según el reporte del medio DW, las inundaciones que han afectado a la zona centro sur de Vietnam han dejado más de 129.000 hogares y negocios sin electricidad.

Por otro lado, el Ministerio de Medioambiente también ha cifrado las pérdidas materiales en 343 millones de dólares, según el medio antes señalado.

Según su último balance, hay al menos 1.154 casas dañadas, más de 80.000 hectáreas de arroz y cultivos estropeadas, más de 3,2 millones de cabezas de ganado y aves de corral murieron o fueron arrastradas; y 24 puntos en las carreteras del país han terminado bloqueados.

El clima se mantendría algo convulsionado durante esta jornada y el lunes, según la información compartida por el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos del país y citada por Infobae. Se espera que recién el próximo martes las precipitaciones comiencen a bajar en la zona.