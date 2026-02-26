SUSCRÍBETE
    Nacional

    Bomberos combate incendio en local del barrio Franklin

    Voluntarios y máquinas de más de una decena de compañías acudieron ante la emergencia.

    José Navarrete 
    José Navarrete

    Un incendio afectó la mañana de este jueves un local comercial del barrio Franklin de Santiago.

    Voluntarios y máquinas de 14 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron a combatir el fuego.

    La situación se produjo en un inmueble ubicado en la intersección de avenida Santa Rosa con la calle Franklin.

    Transporte Informa dio cuenta de la restricción del tránsito vehicular en la zona y llamó a preferir vías alternativas por los desvíos, debido al trabajo de Bomberos.

    El 4° comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sebastián Mocarquer Grout, asumió el mando y coordinación de las operaciones ante la segunda alarma de incendio.

