Bomberos combate incendio en local del barrio Franklin

Un incendio afectó la mañana de este jueves un local comercial del barrio Franklin de Santiago.

Voluntarios y máquinas de 14 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago acudieron a combatir el fuego.

La situación se produjo en un inmueble ubicado en la intersección de avenida Santa Rosa con la calle Franklin.

Transporte Informa dio cuenta de la restricción del tránsito vehicular en la zona y llamó a preferir vías alternativas por los desvíos, debido al trabajo de Bomberos.

El 4° comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sebastián Mocarquer Grout, asumió el mando y coordinación de las operaciones ante la segunda alarma de incendio.