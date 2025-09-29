SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026

El listado propuesto por el director general de la PDI, contempla el retiro de siete altos mandos y el ascenso a prefecto general del inspector Rodrigo Fuentes.

Paula ParejaPor 
Paula Pareja
CBA

La Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer que el Presidente Gabriel Boric, aprobó el nuevo Alto Mando Institucional 2026 propuesto por el director general Eduardo Cerna.

A través de un comunicado, la institución policial manifestó que “ser una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía y ser parte de un ecosistema de seguridad pública, significa para los integrantes de la PDI un orgullo, donde el relacionamiento estratégico potencia el trabajo colaborativo en beneficio del país y la comunidad, que sin duda se refleja en la trayectoria funcionaria de cada uno de los oficiales generales que hoy se acogen a retiro”.

De esa forma, señalaron que como institución “solo existe agradecimiento para ellos, por su entrega, profesionalismo, vocación y liderazgo demostrado en su trayectoria”.

Con ello, manifestaron que “el nuevo Alto Mando institucional será el encargado de continuar trabajando ante los desafíos que presente el crimen organizado, los delitos de alta complejidad, potenciando el análisis criminal, la prueba científica y el control migratorio, de acuerdo a los más altos estándares que la sociedad legítimamente nos exige”.

Alto Mando 2026

De esta forma, el listado del Alto Mando de la PDI para 2026 quedó conformado de la siguiente forma:

Pasan a retiro:

  1. Prefecta General Maricela Gárate Vergara
  2. Prefecto Inspector Christian Sáez Aguilera
  3. Prefecto Inspector Jorge Aguillón Vidal
  4. Prefecto Inspector Cristian Alarcón Ahuama
  5. Prefecto Inspector Luis Álamos Meneses
  6. Prefecto Inspector Ricardo Porcile Cerda
  7. Prefecto Inspector Mauricio Vergara Monasterio

Asciende a prefecto general:

  1. Prefecto Inspector Rodrigo Fuentes Azócar

Nuevo Alto Mando de la PDI 2026:

  1. Director general Eduardo Cerna Lozano
  2. Subdirección del personal y soporte de las operaciones prefecto general Ricardo Gatica Aliaga
  3. Subdirección de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria prefecta general Consuelo Peña san Miguel
  4. Subdirección de investigación policial, prefecto general Hugo Haeger Bórquez
  5. Inspectoría general prefecto general Erwin Clerc Gavilán
  6. Subdirección científica y de análisis criminal prefecto general Rodrigo Fuentes Azócar
  7. Jefe región policial de La Araucanía prefecta inspectora Catalina Barría Becerra
  8. Jefe Nacional Contra el Crimen Organizado Prefecto Inspector Erick Menay Pino
  9. Jefe de Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional Prefecto Inspector Ernesto León Bórquez
  10. Jefe Región Policial de Valparaíso Prefecto Inspector Guillermo Gálvez Carriel
  11. Jefe Región Policial del Libertador General Bernardo O´Higgins Prefecto Inspector Julio Caro Barrera
  12. Jefe Región Policial Metropolitana de Santiago Prefecto Inspector Luis Orellana Campos
  13. Jefe Región Policial del Biobío Prefecta Inspectora Claudia Chamorro Contreras
  14. Jefe Nacional de Educación y Doctrina Prefecto Inspector Héctor Cornejo Vallejos
  15. Jefe Nacional de Logística y Grandes Compras Prefecto Inspector Andrés Ithurralde Pantoja
  16. Jefe Región Policial de Tarapacá Prefecto Inspector Mauricio Jorquera Ramírez
  17. Jefe Región Policial del Maule Prefecto Inspector Luis Salazar Vera
  18. Jefe Región Policial de Los Lagos Prefecto Inspector Sergio Alvear Cruz
  19. Jefe Región Policial de Ñuble Prefecto Inspector Enrique Zamora Sáez
  20. Jefe Nacional de Delitos Contra las Personas Prefecto Inspector Jorge Abatte Reyes
  21. Jefe de la Jefatura Nacional de Delitos Económicos Prefecto Inspector Marcelo Romero Saavedra
  22. Jefe Nacional de Gestión Estratégica Prefecto Inspector Javier Valenzuela Riquelme
  23. Jefa Nacional de Cooperación Internacional Prefecta Inspectora Carolina Namor Esbry
  24. Jefe Nacional de Robos y Focos Criminales Prefecto Inspector Marco Ramírez Álvarez
  25. Jefe Región Policial de Coquimbo Prefecto Inspector Javier González Rojas
  26. Jefe Nacional de Ciencias Forenses Prefecto Inspector Carlos Rojas Ramírez
  27. Jefe Región Policial de Los Ríos Prefecto Inspector José Cea Lara
  28. Jefe Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena Prefecto Inspector Carlos Vásquez Palma
  29. Jefe Región Policial de Atacama Prefecto Inspector Patricio Barrios Medina
  30. Jefe Nacional de Asuntos Públicos Prefecto Inspector Óscar Bacovich González
  31. Jefe Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Prefecta Inspectora Katherin Rivillo Molina
  32. Jefe Región Policial de Antofagasta Prefecto Inspector Freddy Castro Crespo
  33. Jefe Nacional de Inteligencia Policial Prefecto Inspector Juan Carlos Bustos Méndez
  34. Jefe Región Policial de Arica y Parinacota Prefecto Inspector José Contreras Hernández
  35. Jefe de Jurídica Prefecto Inspector (J) Daniel Solís Araya
  36. Jefe Nacional de Salud Prefecto Inspector (S) Rodrigo Rojas Beltrán
  37. Jefe Nacional de Recursos Financieros Prefecto Inspector (F) Héctor Cabello Bustos
Más sobre:PDIAlto MandoPDI 2026

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Matorral en vuelo: el cuarteto chileno graba en Abbey Road y gira por Inglaterra

General de Carabineros, Juan González asume como el primer oficial a cargo del Cicpol del Ministerio de Seguridad

Un clásico postpunk: Public Image Ltd. se presentará en Chile

Ministro Cordero defiende el rol del Plan Nacional de Búsqueda tras descubrimiento de detenida desaparecida con vida en Argentina

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

Lo más leído

1.
Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

Cadem: 57% cree que elección de Bachelet como secretaria general de la ONU sería un orgullo para Chile

2.
Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

Pronostican tormentas eléctricas para cinco regiones de la zona centro y sur del país

3.
Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

4.
Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

Cadem: Jara aventaja a Kast por 3 puntos y a Matthei por 9 en intención de voto en primera vuelta

5.
“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

“No dio ninguna guerra en Vallecas”: medios españoles se dividen pese a jugada clave de Alexis Sánchez

Portada del dia

🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.

Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

Qué es la “psicosis por IA” y cómo el uso excesivo de chatbots podría dañar tu salud mental, según investigaciones

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

El último paso de Xiaomi: entrar en los hogares y volverlos inteligentes

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

Por qué Usain Bolt, el hombre más rápido del mundo, ahora se queda sin aliento al subir las escaleras

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

¿A qué saben los insectos? La comida sostenible y cargada de proteínas que está ganando popularidad en los restaurantes

Servicios

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Sudáfrica por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Noruega vs. Nigeria por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026
Chile

Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026

General de Carabineros, Juan González asume como el primer oficial a cargo del Cicpol del Ministerio de Seguridad

A qué hora y dónde ver a Estados Unidos vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 20 en TV y streaming

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente
Negocios

Encuesta ad portas del Presupuesto 2026: casi 80% considera que los recursos no se gastan de forma eficiente

Sernac solicita a Claro que compense a usuarios por cobros indebidos de roaming en viajes a Argentina

Ciadi suspende el juicio entre Wom y el Estado por retrasos en la red 5G tras acuerdo entre las partes

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo
Tendencias

¿Vuelve a la música? Qué se sabe del presunto regreso de Soda Stereo

“Murió en los brazos de su papá”: qué enfermedad tenía Roscoe, el perro de Lewis Hamilton

Cómo el Pentágono presiona para duplicar la producción de misiles ante un posible conflicto entre China y EEUU

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió
El Deportivo

Cruzados actualiza el estado de salud de Patricio Toledo tras el infarto que sufrió

Dónde y a qué hora ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League

Árbitro de la histórica clasificación de los Cóndores al Mundial llena de elogios a Chile: “Pasión a otro nivel”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre

Kendrick Lamar junto a Ca7riel y Paco Amoroso en Chile: estos son los detalles del concierto

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Matorral en vuelo: el cuarteto chileno graba en Abbey Road y gira por Inglaterra
Cultura y entretención

Matorral en vuelo: el cuarteto chileno graba en Abbey Road y gira por Inglaterra

Un clásico postpunk: Public Image Ltd. se presentará en Chile

Inma Pelegrín, escritora española: “He querido contar que las personas somos capaces de lo mejor y lo peor”

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia
Mundo

Putin ordena reclutar a 135.000 personas para el servicio militar en Rusia

Trump amenaza con retirar la financiación a Nueva York si candidato del Partido Demócrata gana las elecciones locales

Turquía rescata a los tripulantes de un barco de la flotilla que se dirige a Gaza tras sufrir una fuga en el Mediterráneo

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
Paula

Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres

HAES o salud en todas las tallas: el enfoque que propone dejar de medir la salud en kilos

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición