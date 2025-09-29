Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026

La Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer que el Presidente Gabriel Boric, aprobó el nuevo Alto Mando Institucional 2026 propuesto por el director general Eduardo Cerna.

A través de un comunicado, la institución policial manifestó que “ser una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía y ser parte de un ecosistema de seguridad pública, significa para los integrantes de la PDI un orgullo, donde el relacionamiento estratégico potencia el trabajo colaborativo en beneficio del país y la comunidad, que sin duda se refleja en la trayectoria funcionaria de cada uno de los oficiales generales que hoy se acogen a retiro”.

De esa forma, señalaron que como institución “solo existe agradecimiento para ellos, por su entrega, profesionalismo, vocación y liderazgo demostrado en su trayectoria”.

Con ello, manifestaron que “ el nuevo Alto Mando institucional será el encargado de continuar trabajando ante los desafíos que presente el crimen organizado, los delitos de alta complejidad, potenciando el análisis criminal, la prueba científica y el control migratorio , de acuerdo a los más altos estándares que la sociedad legítimamente nos exige”.

Alto Mando 2026

De esta forma, el listado del Alto Mando de la PDI para 2026 quedó conformado de la siguiente forma:

Pasan a retiro:

Prefecta General Maricela Gárate Vergara Prefecto Inspector Christian Sáez Aguilera Prefecto Inspector Jorge Aguillón Vidal Prefecto Inspector Cristian Alarcón Ahuama Prefecto Inspector Luis Álamos Meneses Prefecto Inspector Ricardo Porcile Cerda Prefecto Inspector Mauricio Vergara Monasterio

Asciende a prefecto general:

Prefecto Inspector Rodrigo Fuentes Azócar

Nuevo Alto Mando de la PDI 2026: