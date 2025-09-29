Boric aprueba conformación de Alto Mando de la PDI 2026
El listado propuesto por el director general de la PDI, contempla el retiro de siete altos mandos y el ascenso a prefecto general del inspector Rodrigo Fuentes.
La Policía de Investigaciones (PDI) dio a conocer que el Presidente Gabriel Boric, aprobó el nuevo Alto Mando Institucional 2026 propuesto por el director general Eduardo Cerna.
A través de un comunicado, la institución policial manifestó que “ser una de las instituciones más valoradas por la ciudadanía y ser parte de un ecosistema de seguridad pública, significa para los integrantes de la PDI un orgullo, donde el relacionamiento estratégico potencia el trabajo colaborativo en beneficio del país y la comunidad, que sin duda se refleja en la trayectoria funcionaria de cada uno de los oficiales generales que hoy se acogen a retiro”.
De esa forma, señalaron que como institución “solo existe agradecimiento para ellos, por su entrega, profesionalismo, vocación y liderazgo demostrado en su trayectoria”.
Con ello, manifestaron que “el nuevo Alto Mando institucional será el encargado de continuar trabajando ante los desafíos que presente el crimen organizado, los delitos de alta complejidad, potenciando el análisis criminal, la prueba científica y el control migratorio, de acuerdo a los más altos estándares que la sociedad legítimamente nos exige”.
Alto Mando 2026
De esta forma, el listado del Alto Mando de la PDI para 2026 quedó conformado de la siguiente forma:
Pasan a retiro:
- Prefecta General Maricela Gárate Vergara
- Prefecto Inspector Christian Sáez Aguilera
- Prefecto Inspector Jorge Aguillón Vidal
- Prefecto Inspector Cristian Alarcón Ahuama
- Prefecto Inspector Luis Álamos Meneses
- Prefecto Inspector Ricardo Porcile Cerda
- Prefecto Inspector Mauricio Vergara Monasterio
Asciende a prefecto general:
- Prefecto Inspector Rodrigo Fuentes Azócar
Nuevo Alto Mando de la PDI 2026:
- Director general Eduardo Cerna Lozano
- Subdirección del personal y soporte de las operaciones prefecto general Ricardo Gatica Aliaga
- Subdirección de inteligencia, crimen organizado y seguridad migratoria prefecta general Consuelo Peña san Miguel
- Subdirección de investigación policial, prefecto general Hugo Haeger Bórquez
- Inspectoría general prefecto general Erwin Clerc Gavilán
- Subdirección científica y de análisis criminal prefecto general Rodrigo Fuentes Azócar
- Jefe región policial de La Araucanía prefecta inspectora Catalina Barría Becerra
- Jefe Nacional Contra el Crimen Organizado Prefecto Inspector Erick Menay Pino
- Jefe de Jefatura Nacional de Migraciones y Policía Internacional Prefecto Inspector Ernesto León Bórquez
- Jefe Región Policial de Valparaíso Prefecto Inspector Guillermo Gálvez Carriel
- Jefe Región Policial del Libertador General Bernardo O´Higgins Prefecto Inspector Julio Caro Barrera
- Jefe Región Policial Metropolitana de Santiago Prefecto Inspector Luis Orellana Campos
- Jefe Región Policial del Biobío Prefecta Inspectora Claudia Chamorro Contreras
- Jefe Nacional de Educación y Doctrina Prefecto Inspector Héctor Cornejo Vallejos
- Jefe Nacional de Logística y Grandes Compras Prefecto Inspector Andrés Ithurralde Pantoja
- Jefe Región Policial de Tarapacá Prefecto Inspector Mauricio Jorquera Ramírez
- Jefe Región Policial del Maule Prefecto Inspector Luis Salazar Vera
- Jefe Región Policial de Los Lagos Prefecto Inspector Sergio Alvear Cruz
- Jefe Región Policial de Ñuble Prefecto Inspector Enrique Zamora Sáez
- Jefe Nacional de Delitos Contra las Personas Prefecto Inspector Jorge Abatte Reyes
- Jefe de la Jefatura Nacional de Delitos Económicos Prefecto Inspector Marcelo Romero Saavedra
- Jefe Nacional de Gestión Estratégica Prefecto Inspector Javier Valenzuela Riquelme
- Jefa Nacional de Cooperación Internacional Prefecta Inspectora Carolina Namor Esbry
- Jefe Nacional de Robos y Focos Criminales Prefecto Inspector Marco Ramírez Álvarez
- Jefe Región Policial de Coquimbo Prefecto Inspector Javier González Rojas
- Jefe Nacional de Ciencias Forenses Prefecto Inspector Carlos Rojas Ramírez
- Jefe Región Policial de Los Ríos Prefecto Inspector José Cea Lara
- Jefe Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena Prefecto Inspector Carlos Vásquez Palma
- Jefe Región Policial de Atacama Prefecto Inspector Patricio Barrios Medina
- Jefe Nacional de Asuntos Públicos Prefecto Inspector Óscar Bacovich González
- Jefe Región Policial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Prefecta Inspectora Katherin Rivillo Molina
- Jefe Región Policial de Antofagasta Prefecto Inspector Freddy Castro Crespo
- Jefe Nacional de Inteligencia Policial Prefecto Inspector Juan Carlos Bustos Méndez
- Jefe Región Policial de Arica y Parinacota Prefecto Inspector José Contreras Hernández
- Jefe de Jurídica Prefecto Inspector (J) Daniel Solís Araya
- Jefe Nacional de Salud Prefecto Inspector (S) Rodrigo Rojas Beltrán
- Jefe Nacional de Recursos Financieros Prefecto Inspector (F) Héctor Cabello Bustos
