Boric lamenta muerte de capitán de la FACH que piloteaba helicóptero que sufrió accidente en Campos de Hielo Sur

La mañana de este viernes, el Presidente Gabriel Boric lamentó el fallecimiento del capitán de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), Sergio Hidalgo, quien piloteaba el helicóptero MH-60M Black- Hawk que sufrió un accidente en Campos de Hielo Sur.

El Mandatario hizo mención a la tragedia mientras participaba del acto oficial de inicio del pago de la Deuda Histórica y Valoración de la Labor Docente.

“Tengo el deber como Presidente de la República de comunicarle al país, porque están con nosotros aquí los medios de comunicación, una noticia triste. Y es que ayer en la noche supimos que un helicóptero Black Hawk, en el que habíamos viajado la semana pasada al norte de Chile, a Colchane, esta vez en el sur, se estrelló en uno de los lugares más recónditos de nuestro país, en los Campos de Hielo, con cuatro tripulantes”, partió diciendo.

El Jefe de Estado apuntó que “después de una intensa búsqueda por parte de la FACH, del Ejército, en donde estuvimos, por cierto, todos coordinados, logramos hallar el helicóptero a tres de sus tripulantes con vida, pero desgraciadamente el capitán Sergio Hidalgo fue encontrado fallecido”.

“Quiero enviarle desde acá, desde este lugar hermoso, desde este lugar con esperanza, a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros de labores, un gran abrazo en este difícil momento y que sepan su familia y toda la institución de la Fuerza Aérea de Chile que cuentan con nosotros”, remarcó.

A la vez, Boric destacó las labores de rescate de los tres sobrevivientes del accidente: “La Fuerza Aérea ha desplegado todos los esfuerzos para la rápida localización del helicóptero y ya se han realizado las labores de rescate de los sobrevivientes quienes están en este momento siendo trasladados a Santiago y que se puedan hacer atendidos como corresponde en el hospital”.

“Así que desde acá también mis agradecimientos a todos los funcionarios públicos quienes cumplen labores de riesgo en nuestro país. Muchas gracias y un sentido recuerdo para don Sergio Hidalgo”, cerró.