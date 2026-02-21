Boric llega a La Moneda y se reúne con Elizalde y Van Klaveren para analizar sanciones de EE.UU.

Rapa Nui, 19 de febrero 2026. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric Font, encabeza la presentacion de los avances de los proyectos de infraestructura en el Aeropuerto Mataveri. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

Este viernes, el Presidente Gabriel Boric regresó de su gira por Rapa Nui y se trasladó directamente al Palacio de La Moneda para monitorear la decisión de Estados Unidos de revocar visas a tres funcionarios chilenos.

El Mandatario aterrizó en el continente alrededor de las 20.10 horas, luego de permanecer en Isla de Pascua desde el pasado miércoles, y se dirigió a la sede del Ejecutivo, donde esta noche sostiene una reunión con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y el canciller Alberto Van Klaveren.

Durante la jornada, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció restricciones de visado para autoridades nacionales —sin identificarlas públicamente—, a quienes acusa de participar en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional.

El comunicado agregó que “estos individuos y sus familiares directos no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían”.

Una de las autoridades que reconoció públicamente haber sido afectada por la medida fue el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.

El secretario de Estado señaló que “efectivamente, he sido informado recientemente de que la visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país, lo que lamento profundamente”.

Luego agregó que “durante estos cuatro años hemos trabajado intensamente desde el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones por ir mejorando las condiciones de conectividad digital en Chile, entendiendo que es fundamental para la vida moderna”.

Los otros afectados son el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

Durante la tarde, el canciller Alberto Van Klaveren informó que presentó una nota de protesta contra Estados Unidos, en medio de un encuentro con el embajador de ese país en Chile, Brandon Judd.