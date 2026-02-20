SUSCRÍBETE
    Política

    En cita con embajador Judd, gobierno presenta nota de protesta a Estados Unidos por sanción a Muñoz y otros dos funcionarios

    El canciller Alberto van Klaveren informó la acción diplomática en un punto de prensa en La Moneda, en que lamentó la determinación en contra del titular de Transportes y Telecomunicaciones.

    Por Alonso Aranda 
    Alonso Aranda
    Canciller Alberto van Klaveren. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    A las 14.30 horas de este viernes, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, arribó a Teatinos 180 para reunirse con el canciller Alberto van Klaveren.

    Horas antes, había recibido una citación del ministro de Relaciones Exteriores para pedirle explicaciones por lo que el gobierno califica como “medidas unilaterales” de la Casa Blanca en contra de tres funcionarios de la administración del Presidente Gabriel Boric.

    Esto, luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció en esta jornada restricciones de visado a los aludidos -sin identificarlos-, a quienes acusa de participar en acciones que habrían comprometido infraestructuras críticas de telecomunicaciones y afectado la seguridad regional.

    Los sancionados son el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, y el jefe de gabinete, Guillermo Petersen.

    La sanción, emitida por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señala que los funcionarios “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

    Previo a la cita, la Cancillería emitió una comunicación pública en que rechazó la acusación del gobierno de Donald Trump y que se exigía "informar los nombres de los funcionarios afectados" dado que no se ha recibido notificación de la medida adoptada y que “no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial”.

    El ministro Alberto Van Klaveren en el punto de prensa en La Moneda. Diego Martin

    El canciller Van Klaveren, tras el encuentro con Judd, fue citado a una reunión en el Ministerio del Interior, para dar cuenta de los detalles del diálogo con el representante de la Casa Blanca.

    Luego de esa cita, el gobierno dio una vocería en el Palacio de La Moneda, a cargo del titular del Minrel, quien dijo que le expresó a Judd la molestia de la medida de la administración de Trump.

    “Creemos que es una medida que no es aceptable y es una medida que realmente es inexplicable”, apuntó.

    El secretario de Estado señaló que el Ejecutivo presentó una nota de protesta a Estados Unidos por la sanción.

    “El gobierno condena a esta medida de carácter unilateral, una medida que vulnera, por cierto, la independencia y la soberanía de nuestro país. Y por esa razón también procedimos a entregar una nota de protesta frente a Estados Unidos, al embajador Judd en la reunión que tuvimos hace un par de horas en la Cancillería”, enfatizó.

    Según explicó el embajador norteamericano en la cita, la medida se aplicó “a partir de una solicitud de autorización presentada por dos empresas privadas al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para el tendido de un cable submarino que uniría la costa chilena con Hong Kong en la República Popular China” y que el gobierno de Trump “estima que ese cable podría de alguna manera representar una amenaza a su seguridad”.

    “En realidad estamos hablando de un proyecto que no ha sido aprobado, es un proyecto que está en evaluación. Y el proyecto que sí ha sido aprobado para el tendido de un cable submarino es otro proyecto. Es el proyecto justamente en el cual participa una empresa de Estados Unidos muy prestigiosa como es Google y en que también participa el Estado de Chile a través de Desarrollo País. Ese es un proyecto que está en curso, es un proyecto que sigue avanzando, es un proyecto que fue anunciado y que fue también inaugurado en dos ceremonias en las cuales estuvo presente incluso el Presidente Boric”, detalló.

    Van Klaveren recalcó que “el otro proyecto se ha presentado y ha iniciado una tramitación de acuerdo a la institucionalidad y no ha sido objeto de decisión alguna hasta el momento”.

    En el punto de prensa, el canciller lamentó la sanción contra el ministro Muñoz, quien ya fue notificado del retiro de su visa. En el caso de los otros dos funcionarios afectados señaló que no han sido notificados.

