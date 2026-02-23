Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

Este domingo se conocieron los resultados de la más reciente encuesta Plaza Pública, realizada por Cadem correspondiente a la tercera semana de febrero, los cuales abordaron las diversas medidas económicas impulsadas por el actual gobierno, entre ellas el recorte del gasto fiscal por US$ 6.000 millones, propuesto en campaña por el Presidente electo José Antonio Kast como eje central de su plan de ajuste fiscal para el período 2026-2030.

Según el sondeo, el recorte del gasto público es considerado la principal medida económica del nuevo gobierno (40%), superando a otras iniciativas incluidas en la medición.

No obstante, un 70% de los encuestados estima que se trata de la medida más difícil de cumplir, ubicándola en el primer lugar entre las iniciativas percibidas como de mayor complejidad de implementación.

La propuesta de ajuste fiscal

Cabe recordar que la iniciativa de recortar US$ 6.000 millones del gasto público forma parte de un plan diseñado para ejecutarse en un plazo de 18 meses, con el objetivo de reducir el déficit fiscal.

De acuerdo con lo expuesto por el equipo económico del Gobierno, la propuesta se sustenta en tres pilares principales: la reducción de personal y sueldos públicos, orientada a eliminar cargos asociados a “operadores políticos” o “apitutados”, con un ahorro estimado de US$ 3.000 millones, mediante disminución de dotaciones y ajustes en remuneraciones de la alta administración.

El Presidente electo José Antonio Kast. NICOLAS KLEIN/ATON

Así también en la eficiencia operativa y auditorías, a través de revisiones ministerio por ministerio para identificar gastos considerados superfluos y programas con evaluaciones deficientes; y en la eliminación de programas ineficientes, tales como iniciativas estatales con duplicidad de funciones o baja rentabilidad social, según los criterios del nuevo Ejecutivo.

Desde el futuro gobierno han asegurado que el ajuste no afectará el gasto social, ni áreas consideradas críticas como salud, seguridad y beneficios sociales.

Otras medidas evaluadas por la encuesta

Además del recorte fiscal, la encuesta muestra que otras propuestas consideradas muy relevantes son destrabar inversiones por US$ 12.000 millones (28%) y bajar el impuesto a las empresas del 27% al 23% al 2029 (22%).

En cuanto a las medidas percibidas como más fáciles de cumplir, los encuestados mencionan crear un comité económico permanente en La Moneda (57%), establecer una oficina destinada a agilizar la inversión (56%) y digitalizar el Ministerio del Trabajo (52%).

Por el contrario, entre las más difíciles de implementar, además del recorte del gasto fiscal (70%), se ubican un nuevo modelo de indemnización flexible a todo evento (62%), revisar el alza del salario mínimo para disminuir el costo sobre las PYMES (62%), destrabar inversiones por US$ 12.000 millones (58%) y reformar la Dirección del Trabajo (53%).

Expectativas y evaluación presidencial

La medición también abordó las expectativas sobre el desempeño del país. En este ámbito, 54% (-2 puntos) de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el nuevo gobierno, 21% (-5 puntos) considera que le irá regular, y 21% (+5 puntos) señala que le irá mal.

Respecto de la evaluación presidencial, 35% (+2 puntos) manifestó aprobar la gestión del Presidente Gabriel Boric, mientras que 60% (+1 punto) indicó desaprobarla, de acuerdo con los resultados correspondientes al mismo período de la encuesta.