Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

La última encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la tercera semana de septiembre, reveló un reordenamiento en el panorama electoral de cara a las presidenciales, donde la candidata de la centroizquierda, Jeannette Jara, se instala como la favorita en primera vuelta, con un 26% de apoyo, superando al líder republicano José Antonio Kast, que llega al 24%, con una caída de seis puntos desde julio.

Más atrás aparece la aspirante de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei con un 16% (-2), el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi con 11%, el diputado nacional libertario Johannes Kaiser con 9% (+1), el candidato independiente Harold Mayne-Nicholls con 5% (+2), y tanto el líder progresista Marco Enríquez-Ominami como el profesor Eduardo Artés con 1% cada uno. Mientras que un 7% de los encuestados declaró que no votaría, no sabe o no responde.

En cuanto a la certeza del voto, un 25% afirma tener decidido votar por Jara, lo que representa una caída de 9 puntos respecto del 1 de agosto, mientras que un 24% lo haría por Kast (-8) y 17% por Matthei.

Rechazos y apoyos

El sondeo también midió el nivel de rechazo a cada candidato. En este sentido, Eduardo Artés lidera este ítem con un 76% de personas que decididamente no votarían por él, seguido por Marco Enríquez-Ominami con 72%. Le siguen Jeannette Jara (60%), Johannes Kaiser (59%), José Antonio Kast y Harold Mayne-Nicholls (50% cada uno), y Evelyn Matthei (41%).

En contraste, Jara y Kast concentran los mayores apoyos efectivos, con un 25% y 24% respectivamente de personas que sí votarían por ellos.

Aunque Jara encabeza la intención de voto en primera vuelta, la encuesta devela que un 37% de los consultados cree que Kast será finalmente el próximo Presidente de Chile, superando por 8 puntos a la exministra comunista, que alcanza un 29% en esta dimensión.

Campañas y slogans

El estudio de opinión también evaluó las consignas de campaña. Sin asociar al candidato, la más valorada es la de Harold Mayne-Nicholls, “Devolverle el alma a Chile”, con un 18% de adhesión, seguida por la de Evelyn Matthei, “Chile, un solo equipo” (16%), mientras que un 28% declaró no tener preferencia.

Cuando se vincula el slogan con el candidato, la favorita pasa a ser Jeannette Jara con “Un Chile que cumple” (22%), seguida de cerca por Kast con “La fuerza del cambio” (19%).

Finalmente, la aprobación del Presidente Gabriel Boric se mantiene estable en 31%, mientras que la desaprobación llega al 61%, sin variaciones relevantes respecto de la semana pasada.