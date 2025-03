Cámara de Diputado aprueba creación del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados

La Cámara de Diputados aprobó este lunes, en su primer trámite legislativo, el proyecto que crea un Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, iniciativa anunciada por el Presidente Gabriel Boric durante su última cuenta pública ante el Congreso y que ahora deberá ser discutida en el Senado.

La iniciativa -que para el gobierno concibe a los cuidados como un cuarto pilar del sistema de protección social- fue aprobada en general por 104 votos a favor, 16 en contra y 3 abstenciones, y también fue visada en su discusión en particular.

El proyecto reconoce el derecho al cuidado en una triple identidad: el derecho a cuidar, a ser cuidado y a autocuidarse. Junto a esto, reconoce los cuidados como un trabajo, debido a su contribución al desarrollo económico de la sociedad.

“Quiero agradecer a esta Cámara de Diputados y Diputadas por encontrarnos en este momento ante un paso tan sustantivo para un futuro más justo para miles de personas (...) Este proyecto de ley es resultado de una lucha incansable impulsada por personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, y por una sociedad que ha comprendido que el cuidado no es una carga individual, sino una responsabilidad colectiva”, destacó la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, durante el debate en sala.

“Es una respuesta estructural de carácter universal y progresivo, para que avancemos a una sociedad donde los cuidados se distribuyan de manera más justa entre las familias, el estado, las comunidades y los privados”, agregó la ministra Toro.

Desde el Ejecutivo también se destacó que en el transcurso de esta administración se han observado varios avances en la materia, como el Registro Nacional de Personas Cuidadoras, que ya cuenta con más de 160.000 personas inscritas, pero donde el 86% de ellas son mujeres.

En este sentido, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, dijo: “cuando hablamos de cuidados no queremos que se hable solo de mujeres, pero hablamos mayoritariamente de mujeres. Necesitamos que se incorporen más hombres”.

“Es por eso que acá también hablamos de corresponsabilidad de género y social”, destacó.

Cabe recordar que el proyecto fue firmado por el Presidente Boric en junio del año pasado y en esa oportunidad, destacó que “los cuidados no pueden ser o no pueden seguir siendo un acto individual que se realiza solamente puertas adentro y que el resto no lo ve, porque sin ese cuidado, yo no podría estar trabajando, sin ese cuidado prácticamente nadie podría estar trabajando en este trabajo remunerado, porque el otro, aunque no sea remunerado también es trabajo”.

Debate en sala

La discusión en el hemiciclo fue iniciada con la intervención de la diputada Carolina Tello (FA) quien expresó respecto al cuidado que “este trabajo sigue siendo subestimado, recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres de forma no remunerada, generando muchas veces una sobrecarga insostenible” y que este proyecto “va más allá de un avance legislativo, ya que reconoce el derecho humano a cuidar, a ser cuidado y por supuesto al autocuidado también”.

En esa línea, la parlamentaria Helia Molina (PPD) -y exministra de Salud- indicó que la labor de cuidado “sigue siendo invisibilizado, precarizado y asumido como una carga individual”. “Por eso es absolutamente oportuno y necesario lo que hoy día vamos a discutir, que es un plan nacional de cuidados que incorpora a muchos actores, sectores que ya existen y donde se podrían sumar muchas acciones, además de otras, ¿no es cierto?, que hoy día no se están haciendo”, añadió.

El diputado Rubén Oyarzo (IND) también se manifestó a favor del proyecto de ley “voy a votarlo favorablemente, porque permite sostener la vida de quienes hacen labores del hogar. Se dedican a los cuidados muchas veces sin remuneración alguna, sin un apoyo económico que es tan relevante para los cuidadores y cuidadoras. Voto a favor porque este proyecto también beneficia al desarrollo económico a largo plazo”.

Por otra parte, Flor Weisse (UDI), quien se manifestó en contra de la iniciativa indicando que “lo que hace falta es mejorar directamente sus condiciones, su estipendio, posibilidades de descanso y redes de apoyo, entre otras. Nada de eso es este proyecto de ley. Por el contrario, lo que se hace es gastar en exceso, un exceso de recursos en una nueva burocracia centralizada que difícilmente tendrá un impacto directo en sus condiciones cotidianas”.

El diputado Luis Sánchez (Republicanos), inició con un reconocimiento a rodos quienes hacían labores de cuidados, y emplazó al gobierno por el proyecto de ley aseverando que la iniciativa “no agrega nada que hoy no se pueda hacer con los recursos y las instituciones existentes. En su mayor parte, lo único que hace es crear más pegas para los amigos, los apitultados de siempre. No tiene ninguna garantía ni compromiso real, está llena de palabras vacías, como promover, facilitar, reconocer”.