Camila Polizzi seguirá con arresto domiciliario: tribunal rechazó modificar la medida por prisión preventiva

Durante la mañana de este lunes 21 de julio el Juzgado de Garantía de Concepción declaró como improcedente la solicitud presentada por la fiscalía, que buscaba una modificación de la medida cautelar por la de prisión preventiva.

Cabe recordar que hace unas semanas, la defensa de Polizzi solicitó un permiso judicial para que viajara a Santiago para realizar una presentación en un local nocturno. La medida fue aceptada por el tribunal y le permitió a la excandidata a la alcaldía de Concepción viajar a Santiago entre el viernes 4 y domingo 6 de julio.

Al término de la audiencia, Polizzi apuntó que “a mí me parece que es más importante lo que señaló el tribunal y que era improcedente la solicitud y eso es todo, no me voy a referir al respecto de dar impresiones personales”, agregando que "estoy tranquila, hemos trabajado con mi defensa y vamos a defender esto en la instancia que corresponde, que es cuando llegue por fin el juicio”.

Además, se refirió a la entrevista que tuvo en televisión durante los días de permiso señalando que “se abordaron audios y temas absolutamente ya conocidos por todos, por la prensa y que además son conocidos por la prensa por propias filtraciones que ocurrieron durante la investigación, por lo tanto no entregué ningún antecedente adicional”.

Por su parte el el abogado defensor, Francisco García, apuntó que "creemos que si ella hubiera hecho otro tipo de actividades dentro del mismo periodo en que está suspendido, quizás no se hubiera solicitado esta intensificación. Creemos que quizás tiene que ver con los dichos de Camila en relación en que ella siempre ha sostenido su inocencia respecto de los hechos por los cuales ha sido formalizada“.

El pasado martes 8 de julio el Juzgado de Garantía de Concepción, tras la solicitud realizada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), emitió una resolución con el fin de retener los dineros pagados a Polizzi por sus presentaciones en los locales nocturnos.

Cabe recordar que la excandidata a alcaldesa de Concepción está siendo formalizada por fraude al fisco en la arista Lencería del caso Fundaciones.