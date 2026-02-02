Camino a Farellones se mantiene con tránsito suspendido por trabajos de remoción de piedras y sedimentos tras aluvión

Las fuertes lluvias y la activación de quebradas, se desbordó el canal colindante a la calle Quebrada Honda en Las Condes. Foto: Luis Quinteros/Aton Chile

La plataforma Transporte Informa reportó la mañana de este lunes que se mantiene el tránsito suspendido en la Ruta G-21, debido a los trabajos de remoción de piedras y sedimentos tras aluvión del día sábado.

La suspensión en camino a Farellones se dispuso a la altura del kilómetro 4.

Se evalúa el estado del puente Ñilhue, dañado por el agua.

También a raíz de las intensas lluvias, continúan las restricciones de tránsito en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes, entre Quebrada Honda, Camino La Fuente y Francisco Bulnes Correa, debido a presencia de sedimentos y escombros.