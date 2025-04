Canciller Van Klaveren dice que el Papa Francisco sentía “admiración por el compromiso social del Presidente”

El canciller Alberto Van Klaveren, quien encabeza la delegación chilena que asistirá al funeral del Papa Francisco, se refirió a la figura del pontífice desde el Vaticano, señalando que “sentimos un gran reconocimiento como país por la labor del Papa Francisco”.

El canciller, que es acompañado en la delegación por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), y el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), además se refirió a la relación entre el Papa Francisco y el presidente Gabriel Boric, señalando que el pontífice sentía admiración por el compromiso social del Presidente.

“Ellos no se conocieron, pero debo decir que en nuestra conversación con el Papa Francisco preguntó por el Presidente, señaló también su afecto por el Presidente y su admiración por el compromiso social también del Presidente", recordó el canciller.

Van Klaveren añadió que “puedo también decir una infidencia que, con motivo del acto que se suele hacer con el cuerpo diplomático a comienzo de año, manifestó a nuestra embajadora Patricia Araya su afecto por el presidente, su saludo y nosotros no descartamos con el Presidente una posible visita al Vaticano. Lamentablemente no se pudo concretar".

Según destacó el canciller, el Papa Francisco era “realmente un hombre muy agradable, muy sencillo, muy llano y al mismo tiempo también con un muy buen conocimiento de los temas que estaba abordando”.

Además recordó sus esfuerzos por reducir las tensiones entre Chile y Argentina, “Él hizo recuerdos de los momentos de tensión que existieron entre ambos países y los esfuerzos que hicieron tanto en la Conferencia Episcopal Argentina, que él integraba, como también la Conferencia Episcopal Chilena para reducir las tensiones y lograr efectivamente lo que en definitiva pudimos obtener, que fue la paz entre dos países hermanos”.

El ministro de Relaciones Exteriores también se refirió a la figura del cardenal Fernando Chomali, señalando que esperan poder reunirse con él esta noche y que es “un motivo de gran orgullo contar con un nuevo cardenal como es el cardenal Chomali, quien obviamente va a participar en el cónclave”.

Por su parte el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, también se refirió a la figura del fallecido pontífice destacando que “es un honor, es una figura tan importante, una figura que marcó un antes y un después, una figura de una sencillez impresionante,

“El Papa Francisco es una persona súper sencilla, pero tenía carácter y decía las cosas claritas, entonces las cosas buenas hay que decirlas y las malas hay que criticarlas. Lo más importante es que el próximo presidente o presidenta de Chile sea buena y que trabaje por todo, eso es lo importante“, agregó tras ser consultado sobre las próximas elecciones.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), apuntó que “mañana estaremos presentes en el funeral y de verdad yo creo que es un momento de unirse, de reflexión, donde tenemos al frente una persona que se ha ido pero deja valores importantísimo sobre todo aquellos también que fue golpear la mesa de vez en cuando, hacer que la iglesia sea más acogedora al sacar a aquellas personas que se desviaron de lo que era el camino de la rectitud”.

Durante la ocasión, el canciller Van Klaveren además se refirió a posibles encuentros bilaterales en el marco de este viaje, señalando que por el momento no se encuentra contemplada una reunión con Estados Unidos, pero “probablemente me reúna con el canciller de Noruega, digamos con quien tenemos una relación bastante estrecha y no descartamos también un encuentro, probablemente muy breve, con el canciller de Ucrania”.