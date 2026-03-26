Cancilleres de Chile y Perú reafirman voluntad de tomar medidas eficaces para impedir el paso irregular de migrantes

Este jueves, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y su homólogo de Perú, Hugo de Zela, encabezaron la tercera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, la instancia de diálogo político y técnico creado a fines de 2025 para abordar de forma coordinada la situación migratoria en la frontera entre ambos países.

En la cita, los cancilleres reafirmaron la voluntad de tomar en conjunto medidas eficaces para impedir el paso irregular de migrantes y combatir el crimen organizado transnacional, además de priorizar una mejora sustantiva del funcionamiento del complejo fronterizo Chacalluta-Santa Rosa.

🇨🇱🤝🇵🇪 Chile y Perú reafirman voluntad de tomar medidas eficaces para impedir el paso irregular de migrantes.https://t.co/LYDvhZttHF — Cancillería Chile 🇨🇱 (@Minrel_Chile) March 26, 2026

“La cooperación frente a desafíos globales que afectan la seguridad de nuestros países se hace indispensable y ciertamente urgente”, señaló Pérez Mackenna en la instancia.

Para luego asegurar que “por ello que debemos aunar esfuerzos para luchar conjuntamente contra el crimen organizado transnacional, promover flujos migratorios ordenados, seguros y regulares, e impulsar también el desarrollo de nuestras economías y, muy importantemente, su capital humano, todas áreas prioritarias en nuestro actuar internacional”.

El encuentro se realizó de manera telemática y también participaron en este el subsecretario de Relaciones Exteriores de Chile, Patricio Torres, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, Félix Denegri, además de otras autoridades chilenas y peruanas.

En la reunión, Torres además presentó detalles del Plan Escudo Fronterizo, el cual considera entre sus medidas el cierre de los pasos no habilitados, sanciones severas y un despliegue militar y policial a gran escala.