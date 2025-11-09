OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Nacional

    Capturan a imputado por violación a menor de edad en Arica

    El hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención y formalización por este ilícito, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.

    María José HalabiPor 
    María José Halabi

    Este domingo, un hombre chileno de 47 años fue detenido por el delito de violación de una menor de edad en Arica.

    Los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI Arica realizaron las diligencias investigativas luego de que una profesional de un establecimiento educacional presentara una denuncia relacionada a la víctima estudiante del recinto, quien manifestó haber sido víctima de ilícitos de índole sexual.

    “Los detectives efectuaron diversas indagatorias, como declaraciones, fijación del sitio del suceso, examen gineco forense, entre otras, las que permitieron determinar la participación de un sujeto de 47 años de edad como imputado del delito”, explicó la subprefecta Palmira Mella, jefa de la Brisex de la PDI Arica.

    Con estas diligencias, personal de la PDI pudo ubicar y detener al imputado, quien por instrucción de la Fiscalía Local de Arica, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención y formalización por este ilícito, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialPDIArica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Investigan hallazgo de cadáver de una mujer en carretera que une las comunas de Freire y Villarrica

    Qué se sabe de la desaparición de Luz Espinoza Galaz: se perdió su rastro en Malloa hace más de una semana

    Canciller ruso rompe el silencio después de las alarmas que encendió su ausencia

    Rodrigo Paz posesiona a su primer gabinete en Bolivia y le pide “trabajar 24/7″

    Se desarrolla IV Cumbre Celac-UE en Colombia con notorias ausencias de líderes y referencias a ataques de EE.UU. en el Caribe

    Estaban irregularmente en Chile: capturan y expulsan a dos migrantes con antecedentes penales

    Lo más leído

    1.
    Cómo el factor Kaiser desordenó el tablero en la derecha para el 16/N

    Cómo el factor Kaiser desordenó el tablero en la derecha para el 16/N

    2.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    3.
    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    4.
    Kaiser tras emplazamiento de Jara por la PGU: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas”

    Kaiser tras emplazamiento de Jara por la PGU: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas”

    5.
    Tragedia en La Reina: Fiscalía dice que imputado por triple homicidio actuó con alevosía y tribunal decreta su prisión preventiva

    Tragedia en La Reina: Fiscalía dice que imputado por triple homicidio actuó con alevosía y tribunal decreta su prisión preventiva

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

    Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

    Servicios

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta de Vigo vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta de Vigo vs. Barcelona en TV y streaming

    Investigan hallazgo de cadáver de una mujer en carretera que une las comunas de Freire y Villarrica
    Chile

    Investigan hallazgo de cadáver de una mujer en carretera que une las comunas de Freire y Villarrica

    Qué se sabe de la desaparición de Luz Espinoza Galaz: se perdió su rastro en Malloa hace más de una semana

    Estaban irregularmente en Chile: capturan y expulsan a dos migrantes con antecedentes penales

    Cómo se encuentra Chile ante la nueva fiebre del oro global
    Negocios

    Cómo se encuentra Chile ante la nueva fiebre del oro global

    El conflicto que divide a los socios de Movitec, la empresa que ganó en la trama bielorrusa

    El desafío energético del boom de los data centers

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot
    Tendencias

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    ¿Error de cálculo o falta? La polémica que tiene a Paulo Díaz como protagonista en el Superclásico entre Boca y River
    El Deportivo

    ¿Error de cálculo o falta? La polémica que tiene a Paulo Díaz como protagonista en el Superclásico entre Boca y River

    Con un final caliente: el Betis de Pellegrini deja escapar el triunfo en su visita al Valencia

    El inconveniente de la selección de Perú que pone en peligro el duelo amistoso contra la Roja en Rusia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó
    Cultura y entretención

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Banda británica Massive Attack asiste a partido de Palestino antes de su show en el Fauna Primavera

    Canciller ruso rompe el silencio después de las alarmas que encendió su ausencia
    Mundo

    Canciller ruso rompe el silencio después de las alarmas que encendió su ausencia

    Rodrigo Paz posesiona a su primer gabinete en Bolivia y le pide “trabajar 24/7″

    Se desarrolla IV Cumbre Celac-UE en Colombia con notorias ausencias de líderes y referencias a ataques de EE.UU. en el Caribe

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego