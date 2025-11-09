Capturan a imputado por violación a menor de edad en Arica

Este domingo, un hombre chileno de 47 años fue detenido por el delito de violación de una menor de edad en Arica.

Los detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI Arica realizaron las diligencias investigativas luego de que una profesional de un establecimiento educacional presentara una denuncia relacionada a la víctima estudiante del recinto, quien manifestó haber sido víctima de ilícitos de índole sexual.

“Los detectives efectuaron diversas indagatorias, como declaraciones, fijación del sitio del suceso, examen gineco forense, entre otras, las que permitieron determinar la participación de un sujeto de 47 años de edad como imputado del delito”, explicó la subprefecta Palmira Mella, jefa de la Brisex de la PDI Arica.

Con estas diligencias, personal de la PDI pudo ubicar y detener al imputado, quien por instrucción de la Fiscalía Local de Arica, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía para su control de detención y formalización por este ilícito, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.