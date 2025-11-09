Lanzan “Eli-jo!”: nueva serie infantil para fortalecer la educación cívica de cara a las elecciones 2025

La plataforma digital de contenido educativo formada al interior de Faro Universidad del Desarrollo (UDD), Libbre, presentó “ELI-JO!”, una serie gratuita y accesible que busca fortalecer la educación cívica desde la infancia .

Según explicó la UDD a través de un comunicado, la iniciativa busca combinar pedagogía y entretenimiento para enseñar de manera simple y atractiva los fundamentos del voto, la democracia y el funcionamiento de las instituciones.

Su nombre juega con los apodos de sus protagonistas, Eli y Jo, que juntos suenan como “Elijo”.

“Un espacio de aprendizaje”

La serie está protagonizada por Eliana (Eli), un voto antropomórfico, y Joselo (Jo), un lápiz grafito curioso y reflexivo. Ambos interactúan en la introducción y el cierre de cada episodio, mientras sus voces en off conducen los contenidos educativos.

Al respecto, la directora ejecutiva de Libbre, María José Domínguez, explicó: “Queremos que Libbre sea un espacio de aprendizaje en cada rincón democrático y accesible, donde las nuevas generaciones comprendan que elegir también es un acto de conciencia y compromiso ciudadano”.

Así, Domínguez agregó que “desde Libbre promovemos la construcción de valores a través de la democracia, la ética y el compromiso ciudadano”.

“Votar en conciencia del bien común fortalece la transparencia y la confianza en las instituciones, y nos recuerda que una sociedad libre se edifica con la participación de todos”, concluyendo.