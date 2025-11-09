OFERTA ELECCIONES $990
    Nacional

    Lanzan “Eli-jo!”: nueva serie infantil para fortalecer la educación cívica de cara a las elecciones 2025

    Según explicó la UDD a través de un comunicado, la iniciativa busca combinar pedagogía y entretenimiento para enseñar de manera simple y atractiva los fundamentos del voto, la democracia y el funcionamiento de las instituciones.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Eli-jo!, nueva serie de educación cívica.

    La plataforma digital de contenido educativo formada al interior de Faro Universidad del Desarrollo (UDD), Libbre, presentó “ELI-JO!”, una serie gratuita y accesible que busca fortalecer la educación cívica desde la infancia.

    Según explicó la UDD a través de un comunicado, la iniciativa busca combinar pedagogía y entretenimiento para enseñar de manera simple y atractiva los fundamentos del voto, la democracia y el funcionamiento de las instituciones.

    Su nombre juega con los apodos de sus protagonistas, Eli y Jo, que juntos suenan como “Elijo”.

    Santiago, 27 de octubre 2024 Votar, imagen referencial. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Un espacio de aprendizaje”

    La serie está protagonizada por Eliana (Eli), un voto antropomórfico, y Joselo (Jo), un lápiz grafito curioso y reflexivo. Ambos interactúan en la introducción y el cierre de cada episodio, mientras sus voces en off conducen los contenidos educativos.

    Al respecto, la directora ejecutiva de Libbre, María José Domínguez, explicó: “Queremos que Libbre sea un espacio de aprendizaje en cada rincón democrático y accesible, donde las nuevas generaciones comprendan que elegir también es un acto de conciencia y compromiso ciudadano”.

    Así, Domínguez agregó que “desde Libbre promovemos la construcción de valores a través de la democracia, la ética y el compromiso ciudadano”.

    “Votar en conciencia del bien común fortalece la transparencia y la confianza en las instituciones, y nos recuerda que una sociedad libre se edifica con la participación de todos”, concluyendo.

    Lanzan "Eli-jo!": nueva serie infantil para fortalecer la educación cívica de cara a las elecciones 2025
    Cómo se encuentra Chile ante la nueva fiebre del oro global
    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot
    Con un final caliente: el Betis de Pellegrini deja escapar el triunfo en su visita al Valencia
    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó
    Dimite el director general de la BBC tras acusaciones de manipular declaraciones de Trump
    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
