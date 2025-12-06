VOTA INFORMADO por $1100
    Capturan a pareja por trata de personas en La Serena: engañaban a jóvenes extranjeras para ejercer la prostitución

    Los imputados son un sujeto venezolano de 36 años y su pareja, una mujer paraguaya de 28. Ambos presentaban una situación migratoria irregular en nuestro país y fueron formalizados este viernes.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Dos sujetos extranjeros resultaron detenidos por el delito de trata de personas en la ciudad de La Serena, Región de Coquimbo, tras una investigación por parte de Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la Policía de Investigaciones (PDI), la policía paraguaya y el Ministerio Público.

    Los imputados son un sujeto venezolano de 36 años y su pareja, una mujer paraguaya de 28. Ambos presentaban una situación migratoria irregular en nuestro país

    La investigación se inició tras un contacto desde la policía paraguaya por una ciudadana de aquel país que se encontraría en cautiverio en la región.

    “Esos antecedentes son puestos en conocimiento de la Fiscalía Regional de Coquimbo, quienes instruyen las primeras diligencias a esta BIPE-Antisecuestros, desplegando equipo hasta esa región, donde luego de distintas diligencias investigativas se logra la ubicación de esta mujer”, detalló sobre el caso el subprefecto Hazel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros.

    Por otro lado, el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, entregó algunos detalles respecto a la operación desarrollada por la pareja detenida. “El modo operandi es el mismo que suele ocurrir en estos tipos de casos que son muy graves con chicas jóvenes de otros países, las engañan para traerlas a Chile, les quitan, digamos que quedan endeudadas por así decirlo económicamente y después acá, bajo coacción y amenaza, las obligan a ejercer la prostitución en el país”, detalló.

    Según los detalles conocidos de la investigación, las víctimas serían dos mujeres paraguayas de 18 años, las que habrían sido forzadas prostituirse en el sector de Cuatro Esquinas, en La Serena. La imputada paraguaya era la encargada de contactar a los clientes, mientras que el hombre venezolano trasladaba a las víctimas a los distintos lugares.

    Una investigación express desarrollada en un plazo de entre 48 y 72 horas permitió la captura de los imputados el pasado 3 de diciembre. En aquel período se realizó una georreferenciación de los teléfonos y se tomaron declaraciones a algunos clientes del sector..

    Finalmente el viernes 5 de diciembre fueron formalizados. A pesar que la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó la prisión preventiva para ambos, el tribunal solo acogió parcialmente la solicitud. El imputado venezolano quedó con la cautelar de prisión preventiva, mientras que la mujer paraguaya solo con arresto domiciliario total.

    “El tribunal estimó que estando ella embarazada, y teniendo una hija, era preferible dejarla con arresto domiciliario total y con arraigo nacional”, detalló sobre determinación el fiscal Cooper.

