Capturan a sujeto que habría asaltado y golpeado a trabajadora sexual en La Cisterna: se hizo pasar por un cliente

La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Metropolitana Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI) logró durante esta semana la captura de un sujeto que habría realizado un robo con violencia en contra de una mujer en La Cisterna.

Desde la PDI detallaron que el ilícito habría ocurrido en contra de una mujer dedicada al comercio sexual.

El imputado se habría hecho en un principio pasar por un cliente y, tras lograr el contacto, la habría amenazado para sustraerle su teléfono celular además de dinero en efectivo.

“En el mes de julio de este año, mientras se movilizaba en un furgón de transporte, abordó a su víctima, quien es trabajadora sexual. Mediante el engaño la hizo subir al vehículo para luego sustraer especies personales, no sin antes agredirla con golpes de puño”, detalló el inspector Fabián Donoso, de la BIRO Metropolitana Oriente de la PDI.

La investigación por parte de la BIRO, permitió determinar la participación del sujeto en el delito relatado, por lo que desde el Ministerio Público se emitió una orden de detención en su contra, la que se habría materializado durante esta semana.

El detenido presentaba antecedentes penales previos por robo con intimidación. De hecho, se encontraba cumpliendo la cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Fue formalizado por el delito de robo con intimidación, quedando en prisión preventiva mientras dura el plazo de la investigación.