BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Capturan a sujeto que habría asaltado y golpeado a trabajadora sexual en La Cisterna: se hizo pasar por un cliente

    El imputado además se encontraba con arresto domiciliario nocturno por otro delito de robo con intimidación.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    PDI

    La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Metropolitana Oriente de la Policía de Investigaciones (PDI) logró durante esta semana la captura de un sujeto que habría realizado un robo con violencia en contra de una mujer en La Cisterna.

    Desde la PDI detallaron que el ilícito habría ocurrido en contra de una mujer dedicada al comercio sexual.

    El imputado se habría hecho en un principio pasar por un cliente y, tras lograr el contacto, la habría amenazado para sustraerle su teléfono celular además de dinero en efectivo.

    “En el mes de julio de este año, mientras se movilizaba en un furgón de transporte, abordó a su víctima, quien es trabajadora sexual. Mediante el engaño la hizo subir al vehículo para luego sustraer especies personales, no sin antes agredirla con golpes de puño”, detalló el inspector Fabián Donoso, de la BIRO Metropolitana Oriente de la PDI.

    La investigación por parte de la BIRO, permitió determinar la participación del sujeto en el delito relatado, por lo que desde el Ministerio Público se emitió una orden de detención en su contra, la que se habría materializado durante esta semana.

    El detenido presentaba antecedentes penales previos por robo con intimidación. De hecho, se encontraba cumpliendo la cautelar de arresto domiciliario nocturno.

    Fue formalizado por el delito de robo con intimidación, quedando en prisión preventiva mientras dura el plazo de la investigación.

    Lee también:

    Más sobre:PolicialLa CisternaRobo con intimidaciónPDI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Bomberos combate contra incendio de panadería de Cerro Navia

    Dos personas quedaron graves tras accidente de tránsito en Las Condes: tres ocupantes del vehículo huyeron del lugar

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Aumentan a 90 los fallecidos tras las inundaciones por lluvias en Vietnam

    Lo más leído

    1.
    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    2.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    3.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    4.
    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    5.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Bomberos combate contra incendio de panadería de Cerro Navia
    Chile

    Bomberos combate contra incendio de panadería de Cerro Navia

    Dos personas quedaron graves tras accidente de tránsito en Las Condes: tres ocupantes del vehículo huyeron del lugar

    Capturan a sujeto que habría asaltado y golpeado a trabajadora sexual en La Cisterna: se hizo pasar por un cliente

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”
    Negocios

    Olivier Blanchard: “Es esencial contar con un plan creíble para estabilizar la relación entre la deuda y el PIB”

    El desconocido accionista chileno de Abra Group, futuro dueño de Sky Airline

    Luis Eduardo Escobar: “Ninguno de nosotros ha hablado del fin del lucro. Genuinamente, queremos trabajar con el sector privado”

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer para mejorar tu estado de ánimo, según especialistas

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “Una Italia mediocre; no brillaron en el partido más fácil”: la feroz crítica de la prensa local al test match con los Cóndores
    El Deportivo

    “Una Italia mediocre; no brillaron en el partido más fácil”: la feroz crítica de la prensa local al test match con los Cóndores

    El pedido de Daniel Garnero a Eduard Bello tras su nuevo gol con la UC: “Está muy considerado y queremos que se quede”

    A fondo con Walter Montillo: “La U va por el camino correcto; el año que viene puede ser bisagra”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio
    Cultura y entretención

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania
    Mundo

    Europa y EE.UU. se reúnen en Suiza para analizar el plan de paz para Ucrania

    Aumentan a 90 los fallecidos tras las inundaciones por lluvias en Vietnam

    Ucrania ataca una central térmica y eléctrica de Rusia con drones

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”