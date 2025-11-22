BLACK SALE $990
    Nacional

    Boric alerta por ola de calor y llama a extremar medidas para evitar incendios

    Para la jornada de este sábado y domingo se prevén máximas que podrían bordear los 40 grados en las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble.

     
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El Presidente Gabriel Boric advirtió este sábado, a través de su cuenta de X, sobre las altas temperaturas que afectarán al centro-sur del país entre hoy y mañana, con máximas que podrían bordear los 40 grados en las regiones de O’Higgins, Maule y Ñuble.

    El Mandatario llamó a la población a tomar “todas las medidas de precaución” para prevenir eventuales incendios forestales en medio del riesgo extremo que implica el aumento sostenido de las temperaturas.

    Temperaturas de hasta 40 grados

    Los meteorólogos anticipan que se podría tratar de una ola de calor, lo que significa que por más de tres días seguidos se superará el umbral normal de temperaturas máximas.

    En ese sentido, según consignó la meteoróloga Viviana Urbina en Meteored, “el núcleo de temperaturas extremas se moverá hacia el centro sur durante el domingo, dejando máximas que se acercarían peligrosamente a los 40 °C en sectores de O’Higgins, Maule y Ñuble”.

    Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó entre 30°C y 32°C para este domingo en las comunas de Angol, Renaico, Purén, Los Sauces, Lumaco y Traiguén, en la Región de La Araucanía. Dicho fenómeno se extendería hasta el martes 25 de noviembre.

    Situación similar se vivirá hasta el domingo en la Región del Maule. Sin embargo, la Región de Ñuble y Biobío apuntarán temperaturas máximas de al menos 31°C hasta el lunes 24 de noviembre.

