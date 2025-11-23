BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    La adolescente de 15 años fue ubicada este sábado y ya se encuentra junto a su familia.

    Por 
    Roberto Martínez
    Marcos Zegers

    Este sábado fue encontrada en buen estado de salud Kytzia Zamora Gómez, estudiante de 1° medio E del Liceo Carmela Carvajal de Providencia, quien permanecía desaparecida desde la tarde del miércoles 19 de noviembre.

    Según confirmó la Municipalidad de Providencia y la Policía de Investigaciones (PDI), la adolescente ya está con su familia y se permanece en buenas condiciones.

    Al respecto, el alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, ratificó la noticia en redes sociales y agradeció el esfuerzo colectivo.

    “Quiero agradecer a toda la comunidad de Providencia y particularmente a la comunidad del Carmela Carvajal por toda la ayuda que ha significado durante estos últimos tres días el poder buscar a Kytzia Zamora, estudiante de nuestra comunidad que hoy día ya ha sido encontrada”, sostuvo.

    La desaparición de la estudiante, conocida por sus pares como Francis, se produjo el miércoles a las 14.30 horas, cuando salió de clases y perdió contacto con su madre tras enviar un último mensaje: “Voy a casa”. Desde entonces, no hubo más comunicación.

    Buscan a Kytzia Zamora, desaparecida en Providencia.

    La familia denunció la situación por presunta desgracia y el liceo, junto a la Municipalidad de Providencia, solicitó a Carabineros dar prioridad al caso.

    La cuadrilla de seguridad municipal 1414 recorrió puentes y sectores aledaños, difundiendo la información en redes sociales. Además, se gestionó una reunión con Metro de Santiago para acceder a grabaciones de cámaras de seguridad y trazar la ruta de desplazamiento de la joven.

    La comunidad escolar organizó equipos de búsqueda y difundió avisos con datos de contacto.

    Las primeras averiguaciones indicaban que Kytzia fue vista por última vez en la calle Elena Blanco, a cinco cuadras del liceo, cerca de las 16.00 horas del miércoles. Vestía el buzo institucional azul marino con rayas celestes y una polera verde ancha. Llevaba su mochila, un banano y un bolso con productos que vendía para generar ingresos.

    Su madre, Stephanie Gómez, había advertido durante la semana que el teléfono de la joven fue hallado en un basurero en la intersección de Miguel Claro con Elena Blanco, gracias a una aplicación de rastreo.

    Tras el hallazgo de la joven, la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (Briup) de la PDI informó que continúa desarrollando diligencias para esclarecer las circunstancias de la desaparición.

    Más sobre:PolicialKytzia ZamoraPDIProvidenciaLiceo Carmela CarvajalNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Aeropuerto de Países Bajos interrumpe temporalmente el tráfico aéreo por sobrevuelo de drones no autorizados

    Milei elige a un militar como ministro de Defensa por primera vez desde la restitución democrática en Argentina

    Seis aerolíneas internacionales suspenden vuelos desde y hacia Venezuela tras alerta de seguridad de EE.UU.

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Óscar Contardo: “Ni Aylwin ni Lagos provocaron en sus coaliciones la tragedia electoral que el gobierno de Boric causó en la izquierda”

    Lo más leído

    1.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    Alexis Sánchez celebra por partida doble: vuelve a las prácticas en el Sevilla tras haberse convertido en padre

    4.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    5.
    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Marcel suma apoyo externo al equipo económico de Jara y candidata critica palabras de embajador de EE.UU. en Chile

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver el partido Rojo Histórico con Iván Zamorano y más figuras de Chile

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Deportes La Serena por la Liga de Primera

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles
    Chile

    Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

    Óscar Contardo: “Ni Aylwin ni Lagos provocaron en sus coaliciones la tragedia electoral que el gobierno de Boric causó en la izquierda”

    El futuro se juega en escuelas y cárceles

    China Tianqi recurre a la Corte Suprema contra fallo a favor del acuerdo Codelco-SQM
    Negocios

    China Tianqi recurre a la Corte Suprema contra fallo a favor del acuerdo Codelco-SQM

    Y usted, ¿de qué color cree que era el caballo blanco de Napoleón?

    Apuntan contra la Seremi de Transportes: Cenco Malls acusa “decisión arbitraria” tras invalidación de informe de impacto vial de proyecto en Vitacura

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer
    Tendencias

    Reino Unido anuncia que los migrantes deben “ganarse” el derecho de vivir allí: esto es lo que tienen que hacer

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    A fondo con Walter Montillo: “La U va por el camino correcto; el año que viene puede ser bisagra”
    El Deportivo

    A fondo con Walter Montillo: “La U va por el camino correcto; el año que viene puede ser bisagra”

    El escuálido 2025 de las selecciones chilenas en duelos por los puntos

    Iván Zamorano: “Siempre que hablo de la Selección o de Colo Colo digo que volveré”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después
    Cultura y entretención

    The Beatles Anthology, el proyecto que revivió su mito regresa 30 años después

    Rodrigo García, cineasta: “Me impresiona la inteligencia de algunas personas con bipolaridad”

    Últimos días

    Aeropuerto de Países Bajos interrumpe temporalmente el tráfico aéreo por sobrevuelo de drones no autorizados
    Mundo

    Aeropuerto de Países Bajos interrumpe temporalmente el tráfico aéreo por sobrevuelo de drones no autorizados

    Milei elige a un militar como ministro de Defensa por primera vez desde la restitución democrática en Argentina

    Seis aerolíneas internacionales suspenden vuelos desde y hacia Venezuela tras alerta de seguridad de EE.UU.

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?
    Paula

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”