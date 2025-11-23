Encuentran en buen estado a estudiante del Liceo Carmela Carvajal desaparecida desde el miércoles

Este sábado fue encontrada en buen estado de salud Kytzia Zamora Gómez, estudiante de 1° medio E del Liceo Carmela Carvajal de Providencia, quien permanecía desaparecida desde la tarde del miércoles 19 de noviembre.

Según confirmó la Municipalidad de Providencia y la Policía de Investigaciones (PDI), la adolescente ya está con su familia y se permanece en buenas condiciones.

Al respecto, el alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, ratificó la noticia en redes sociales y agradeció el esfuerzo colectivo.

“Quiero agradecer a toda la comunidad de Providencia y particularmente a la comunidad del Carmela Carvajal por toda la ayuda que ha significado durante estos últimos tres días el poder buscar a Kytzia Zamora, estudiante de nuestra comunidad que hoy día ya ha sido encontrada”, sostuvo.

La desaparición de la estudiante, conocida por sus pares como Francis, se produjo el miércoles a las 14.30 horas, cuando salió de clases y perdió contacto con su madre tras enviar un último mensaje: “Voy a casa”. Desde entonces, no hubo más comunicación.

Buscan a Kytzia Zamora, desaparecida en Providencia.

La familia denunció la situación por presunta desgracia y el liceo, junto a la Municipalidad de Providencia, solicitó a Carabineros dar prioridad al caso.

La cuadrilla de seguridad municipal 1414 recorrió puentes y sectores aledaños, difundiendo la información en redes sociales. Además, se gestionó una reunión con Metro de Santiago para acceder a grabaciones de cámaras de seguridad y trazar la ruta de desplazamiento de la joven.

La comunidad escolar organizó equipos de búsqueda y difundió avisos con datos de contacto.

Las primeras averiguaciones indicaban que Kytzia fue vista por última vez en la calle Elena Blanco, a cinco cuadras del liceo, cerca de las 16.00 horas del miércoles. Vestía el buzo institucional azul marino con rayas celestes y una polera verde ancha. Llevaba su mochila, un banano y un bolso con productos que vendía para generar ingresos.

Su madre, Stephanie Gómez, había advertido durante la semana que el teléfono de la joven fue hallado en un basurero en la intersección de Miguel Claro con Elena Blanco, gracias a una aplicación de rastreo.

Tras el hallazgo de la joven, la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana (Briup) de la PDI informó que continúa desarrollando diligencias para esclarecer las circunstancias de la desaparición.