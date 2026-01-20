SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Carabinera muere tras presunto intento de asalto en comuna de Santiago

    La víctima corresponde a una cabo primero perteneciente a la dotación del Grupo de Adiestramiento Canino. El hecho ocurrió en la intersección de Ñuble con San Diego, y es investigado para establecer la dinámica del ilícito.

    Por 
    Roberto Martínez
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Una cabo primero de Carabineros perdió la vida la madrugada de este martes luego de verse involucrada –preliminarmente- en un intento de asalto mientras se desplazaba en su motocicleta por el centro de la capital.

    El hecho, que fue confirmado por la institución policial, se registró a las 00.35 horas en la intersección de las calles Ñuble y San Diego, en la comuna de Santiago.

    De acuerdo con los primeros antecedentes, la carabinera perteneciente a la dotación del Grupo de Adiestramiento Canino - que se encontraba de franco- habría sido interceptada por sujetos desconocidos, quienes habrían intentado sustraerle su vehículo.

    En ese contexto, y por causas que están siendo materia de investigación, la funcionaria perdió el control del móvil, cayendo violentamente en la calzada.

    Aún se está indagando si es que la víctima fue herida con algún arma cortopunzante o de fuego, tras resistirse al ilícito.

    Producto del impacto, la carabinera murió en el lugar, pese a la rápida concurrencia de equipos de emergencia. Personal policial acordonó el sitio del suceso para facilitar el trabajo investigativo y el levantamiento de evidencia.

    Las diligencias quedaron a cargo de equipos especializados, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos, determinar si hubo contacto directo con los agresores y establecer responsabilidades penales. Paralelamente, se realizan pericias para identificar y dar con el paradero de los involucrados en el delito.

    Más sobre:PolicialCarabinerosEncerronaSantiagoNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Penco: este martes pasa a control de detención hombre de 50 años imputado de tratar de iniciar foco de incendio

    Fiscal del Biobío no descarta intencionalidad en incendios y persecutora del Ñuble apunta a negligencias eléctricas

    Detienen a ciudadano boliviano realizando una quema no autorizada en Pencahue

    “Miserables”: Presidente Boric condena ataque a carro de Bomberos en Angol

    Trinidad Steinert, la carta de Kast para Seguridad

    Incendios forestales elevan a 20 la cifra de fallecidos y dejan más de 34 mil hectáreas afectadas en la zona centro sur

    Lo más leído

    1.
    “Miserables”: Presidente Boric condena ataque a carro de Bomberos en Angol

    “Miserables”: Presidente Boric condena ataque a carro de Bomberos en Angol

    2.
    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    El día en que la Fiscalía fraguó la fallida estrategia para imputar a policías en el estallido social

    3.
    Fiscalía pone en duda la existencia de perro Cholito en desaparición de Julia Chuñil y acusa que los hijos inventaron un relato

    Fiscalía pone en duda la existencia de perro Cholito en desaparición de Julia Chuñil y acusa que los hijos inventaron un relato

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    La llegada del “Ozempic chileno”: cómo es Selfix, la semaglutida a menor precio que comenzará a venderse en el país

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Servicios

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Confirman aplicación de la Ficha Básica de Emergencia: ¿En qué consiste la FIBE?

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Elche vs. Sevilla en TV y streaming

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Anuncian aumento de beneficios del Seguro de Cesantía para Ñuble y Biobío: también disminuyen requisitos

    Penco: este martes pasa a control de detención hombre de 50 años imputado de tratar de iniciar foco de incendio
    Chile

    Penco: este martes pasa a control de detención hombre de 50 años imputado de tratar de iniciar foco de incendio

    Carabinera muere tras presunto intento de asalto en comuna de Santiago

    Fiscal del Biobío no descarta intencionalidad en incendios y persecutora del Ñuble apunta a negligencias eléctricas

    Las razones que dio CLC para su nuevo aumento de capital: cerrar etapa de estabilización financiera y ejecutar el proyecto estratégico
    Negocios

    Las razones que dio CLC para su nuevo aumento de capital: cerrar etapa de estabilización financiera y ejecutar el proyecto estratégico

    Director de Fonasa responde a senadores por licitación de MCC: “Nosotros no damos esto por fracasado, al contrario”

    Incendios ponen más presión a las arcas fiscales 2026 y enredan discusión sobre el reajuste

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio
    Tendencias

    El hábito que redujo el riesgo de padecer demencia a casi la mitad, según un reciente estudio

    La tasa de natalidad en China se desploma a su nivel más bajo en más de 70 años, según las cifras oficiales

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Accidentado estreno: Christian Garin cae en sets corridos ante el italiano Darderi y dice adiós al Abierto de Australia
    El Deportivo

    Accidentado estreno: Christian Garin cae en sets corridos ante el italiano Darderi y dice adiós al Abierto de Australia

    Repasa la eliminación de Christian Garin ante Luciano Darderi en el Abierto de Australia

    Sin Alexis Sánchez y con Gabriel Suazo: Sevilla rescata un punto heroico en su lucha por alejarse del descenso

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes
    Finde

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China
    Cultura y entretención

    Tom y Jerry aterrizan en los cines con su primera película ambientada en China

    El Caballero de los Siete Reinos: las interrogantes que dejó el debut de la nueva serie de Game of Thrones

    De Van Gogh a Nona Fernández: los estrenos de Centro GAM para 2026

    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato
    Mundo

    Amnistía Internacional alerta sobre la “erosión” de DD.HH. por “prácticas autoritarias” de Trump en su primer año de mandato

    “El disruptor en jefe”: La realpolitik de Trump se apodera del Foro de Davos

    BlackRock: El mayor fondo de inversión del mundo que busca sumarse a la reconstrucción de Ucrania

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”