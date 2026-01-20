Carabinera muere tras presunto intento de asalto en comuna de Santiago

Una cabo primero de Carabineros perdió la vida la madrugada de este martes luego de verse involucrada –preliminarmente- en un intento de asalto mientras se desplazaba en su motocicleta por el centro de la capital.

El hecho, que fue confirmado por la institución policial, se registró a las 00.35 horas en la intersección de las calles Ñuble y San Diego, en la comuna de Santiago.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la carabinera perteneciente a la dotación del Grupo de Adiestramiento Canino - que se encontraba de franco- habría sido interceptada por sujetos desconocidos, quienes habrían intentado sustraerle su vehículo.

En ese contexto, y por causas que están siendo materia de investigación, la funcionaria perdió el control del móvil, cayendo violentamente en la calzada.

Aún se está indagando si es que la víctima fue herida con algún arma cortopunzante o de fuego, tras resistirse al ilícito.

Producto del impacto, la carabinera murió en el lugar, pese a la rápida concurrencia de equipos de emergencia. Personal policial acordonó el sitio del suceso para facilitar el trabajo investigativo y el levantamiento de evidencia.

Las diligencias quedaron a cargo de equipos especializados, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos, determinar si hubo contacto directo con los agresores y establecer responsabilidades penales. Paralelamente, se realizan pericias para identificar y dar con el paradero de los involucrados en el delito.