Carabineros incauta más de 28 kilos de marihuana en Zapallar y La Ligua y detiene a dos sujetos con antecedentes

Carabineros sorprendió la madrugada de este lunes a dos conductores transportando marihuana en sendos controles vehiculares selectivos en Zapallar y La Ligua, permitiéndole la incautación de más 28 kilos de droga.

En la ruta E-30-F, que conecta la zona costera de Maitencillo, La Laguna y Zapallar en la región de Valparaíso, personal policial del retén Catapilco fiscalizó a un conductor que circulaba por dicho camino. El olor característico de la marihuana alertó a los uniformados, quienes verificaron que en el interior del automóvil se encontraban bolsas de la sustancia ilícita, corroborándose que se trataba de 11,8 kilos de cannabis sativa elaborada.

El conductor de 55 años, con antecedentes policiales, fue detenido y por instrucción del Ministerio Público pasará durante esta misma jornada a control de detención.

En un segundo procedimiento policial y mientras verificaban un accidente de tránsito con solo daños en la ruta E-35, carabineros de la 1ª Comisaría de La Ligua fiscalizaron un vehículo conducido por un hombre chileno de 28 años. En este instante, los uniformados detectaron la presencia de sacos en el interior del automóvil, los cuales contenían una sustancia vegetal de color verde, con fuerte olor característico a marihuana.

El procedimiento fue trasladado al cuartel policial, coordinando con el Ministerio Público y solicitando la concurrencia de personal especializado OS-7, estableciéndose que la droga correspondía a marihuana elaborada con un peso total de 16,3 kilos.

El hombre de 28 años, con antecedentes policiales, pasará a control de detención también durante la presente jornada.

Respecto a los procedimientos, el comisario de la 1ª Comisaría de La Ligua, capitán Manuel Sepúlveda, señaló que “mientras realizaban controles vehiculares selectivos, se logró fiscalizar un vehículo conducido por un hombre adulto, el cual en su interior, de manera clandestina, trasladaba en diferentes sacos contenedores de marihuana elaborada que eran transportados para su distribución en distintos lugares dentro de esta provincia de Petorca. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó que el imputado pasara a control de detención”.

Sepúlveda añadió que el sujeto mantenía antecedentes penales anteriores, pero no tenía órdenes de detención vigentes.

En tanto, en el sector de La Ligua y tras desarrollarse un accidente de tránsito, “Carabineros concurrió al lugar y sorprendió que uno de los vehículos mantenía un olor muy similar también a la marihuana elaborada. Al verificar la maleta de este vehículo, se logró verificar que en su interior se mantenían contenedores de marihuana elaborada. Al verificar y pedir asesoría de elementos especializados de OS-7, se logró constatar que en su interior se mantenía este elemento ilícito que era transportado también para la distribución en diferentes sectores de esta provincia”, añadió Sepúlveda.

El detenido también mantenía antecedentes previos, pero sin órdenes de detención vigentes.