Carabineros recupera auto que robaron al exarquero de Colo Colo Marcelo Ramírez
Gracias a diligencias de la SIP de la 53° Comisaría de Carabineros de Lo Barnechea, se logró la recuperación del vehículo.
Durante la tarde de ayer, el exjugador de fútbol profesional y figura del arco de Colo Colo hace tres décadas, Marcelo “Rambo” Ramírez, sufrió el robo de su automóvil en la comuna de Lo Barnechea.
Gracias a las diligencias de la SIP de la 53° Comisaría de Carabineros de Lo Barnechea, se logró la recuperación del vehículo.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.