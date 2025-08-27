Carabineros recupera auto que robaron al exarquero de Colo Colo Marcelo Ramírez

Durante la tarde de ayer, el exjugador de fútbol profesional y figura del arco de Colo Colo hace tres décadas, Marcelo “Rambo” Ramírez, sufrió el robo de su automóvil en la comuna de Lo Barnechea.

Gracias a las diligencias de la SIP de la 53° Comisaría de Carabineros de Lo Barnechea, se logró la recuperación del vehículo.