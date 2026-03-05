Carabineros recupera camionetas robadas enfrentando cortes de ruta y disparos en Ercilla

En dos operativos registrados en una zona rural de la comuna de Ercilla, efectivos de la 2° Comisaría de Control de Orden Público (COP) de Carabineros Suboficial Mayor Francisco Benavides García recuperaron -en menos de 24 horas- tres camionetas con encargo por robo.

En el primer operativo, equipos especializados de la Zona COP e Intervención Sur ubicaron una camioneta marca Ford modelo Ranger XLT que fue arrebatada a su dueño en un robo con intimidación registrado el lunes en la Ruta CH-182.

Las otras dos camionetas, una ZX modelo Admiral y una Nissan Terrano, ambas con encargo por robo, fueron ubicadas en la Ruta R-400.

Mientras el personal COP llegaba al lugar para el retiro de los vehículos, se registraron cortes de ruta y disparos a distancia contra el personal para impedir la extracción.

Un vehículo blindado COP resultó con daños por un impacto balístico.

“Carabineros de la 2° Comisaría COP Suboficial Mayor Francisco Benavides García recuperó tres camionetas con encargo por robo durante dos operativos realizados en las últimas 24 horas en el sector rural de la comuna de Ercilla", destacó el mayor Cristóbal Rivera.

El comisario (s) de la 2° Comisaría COP explicó que “al momento de la recuperación de los vehículos, se registraron cortes de ruta y disparos a distancia contra el personal policial, lo que provocó daños por impacto balístico en un vehículo blindado”.

“Los antecedentes fueron informados al Ministerio Público y, tras los peritajes correspondientes, los tres vehículos fueron entregados a sus propietarios”, señaló.

Todos los procedimientos contaron con el resguardo y monitoreo aéreo de drones, sin registrarse carabineros lesionados.