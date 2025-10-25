SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cárcel de Antofagasta activa nuevo módulo de máxima seguridad con capacidad para 50 reos

Al igual que en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad de Santiago, los reos deben vestir un uniforme especial.

Por 
Paz Rubio
 
María Catalina Batarce

Hasta el pasado viernes 15 internos de alta criminalidad ingresaron al módulo de máxima seguridad en la cárcel de Antofagasta y, con ello, este nuevo espacio inició su funcionamiento.

Los internos fueron trasladados desde otros módulos del mismo penal y también desde diversos recintos penitenciarios de la zona norte del país -como Arica y Alto Hospicio- a este nuevo espacio, cuya capacidad máxima es de 50 personas. Se espera que próximamente sea inaugurado otro módulo de las mismas características en este recinto.

Todos los internos, además, han debido utilizar un uniforme especial para reos de alta peligrosidad que, hasta ahora, sólo había sido asignado a los internos del Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), ex Cárcel de Alta Seguridad, en Santiago.

En conversación con La Tercera, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo (PC), explicó que este hito se enmarca en el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, el cual considera la segmentación de la población penal según su compromiso delictual en todos los recintos penitenciarios y la inclusión de módulos de alta y máxima seguridad en varios de ellos. También, sostuvo el ministro, responde a la propia planificación de Gendarmería en el marco de sus medidas de seguridad.

“El traslado se realizó conforme a una decisión estratégica de Gendarmería. Y la aplicación de las medidas de seguridad similares a las que se aplican en el Repas (régimen restrictivo de procedimientos y de visitas, uso de uniforme) siempre ha estado contemplada. Incluso ello se verá reforzado una vez que apruebe el proyecto de ley destinado a crear el Departamento de Seguridad Especial de Gendarmería y regula dicho régimen penitenciario”, acotó el secretario de Estado.

Asimismo, Gajardo adelantó que “todos los penales nuevos en proceso de construcción y varios en remodelación contemplarán módulos de alta y máxima seguridad”, y citó como ejemplos los establecimientos penitenciarios en proceso de reformación Biobío, Antofagasta y Santiago I, así como aquellos futuros de Talca, Copiapó, y Santiago II.

Vista de la parte posterior del uniforme que utilizan los reos de alta criminalidad.

Nuevos bloqueadores de señal para cárceles regiones

Desde el Ejecutivo, además, adelantaron que se implementarán nuevos bloqueadores de señal telefónica en nueve cárceles del país: Complejo Penitenciario (CP) Arica, en Centro de Cumplimiento Penitenciario (CPP) Copiapó, CCP Colina I, CCP Colina II, CDP Puente Alto, CP Valparaíso, CCP Temuco, CP Valdivia y CP Puerto Montt.

La incorporación de estos nuevos bloqueadores de señal telefónica se enmarca en un proyecto que considera toda la gestión de telefonía en las citadas nueve cárceles, es decir, incluye sistemas de detección y bloqueo de dispositivos móviles; teléfonos públicos de uso controlado en 75 unidades; y la adquisición de equipamiento complementario de tecnovigilancia y fiscalización.

En concreto, el sistema de teléfonos públicos para la población penal tiene como fin evitar el uso malicioso de estos aparatos. Para este fin, los teléfonos contará con identificación de llamada y reconocimiento biométrico. Además, no se necesitarán monedas para utilizarlo.

Por otro lado, el proyecto considera equipamiento complementario para fiscalizar la gestión de telefonía móvil, entre ellos, tres drones, diez detectores de dispositivos móviles, siete lectores de SIM para identificación de dispositivos decomisados y diez equipos portátiles para registros fílmicos.

La inversión total de este proyecto de gestión de telefonía asciende a $51.120.600.720, con una vigencia de seis años. Su puesta en marcha está prevista para el primer semestre de 2026.

Más sobre:Cárcel de AntofagastaMódulo máxima seguridadJaime GajardoCárcelesRégimen máxima seguridadBloqueadores de señalPlan maestro infraestructura penitenciaria

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Patricio Contesse, diez años después

¿Las personas o las cosas?

La segunda C: contribución

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza

EE.UU. prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña

Lo más leído

1.
Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

Cristián Campos presenta demanda contra Raffaella Di Girólamo y la Fundación para la Confianza

2.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

3.
Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

4.
Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

Matthei atribuye cruces de Kast con Boric a estrategia electoral del Presidente: “Es el más fácil de derrotar en segunda vuelta”

5.
¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

¿Me toca ser vocal de mesa?: Servel publica en su sitio web datos electorales para comicios presidenciales y parlamentarios

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Liverpool por la Premier League en TV y streaming

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña
Chile

Decretan prisión preventiva para imputado por homicidio ocurrido en La Serena durante una riña

Cárcel de Antofagasta activa nuevo módulo de máxima seguridad con capacidad para 50 reos

La Florida inicia atención a más de 150 vecinos y mascotas ante inminente segunda etapa del desalojo de Toma Dignidad

Patricio Contesse, diez años después
Negocios

Patricio Contesse, diez años después

¿Las personas o las cosas?

La segunda C: contribución

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas
Tendencias

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

El caso de la niña de 5 años que cayó de un crucero de Disney y sobrevivió

Honor y BYD estrechan lazos entre teléfono y automóvil con IA

Cuarta derrota al hilo en la Premier League: Liverpool sufre en su visita al Brentford y sigue en caída libre
El Deportivo

Cuarta derrota al hilo en la Premier League: Liverpool sufre en su visita al Brentford y sigue en caída libre

La Serena derrota a Audax para escapar del fondo en un duelo que tuvo a Eduardo Vargas como gran villano

Con dardos a Carabineros: en Argentina lanzan dura advertencia a los hinchas de la U en la previa a la revancha ante Lanús

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”
Cultura y entretención

El chileno que traduce al nuevo Premio Nobel de Literatura: “Su obra es un verdadero monumento literario”

Good Boy: Amigo en la Desgracia

Reseña de libros: de los últimos años de Marx a Antonia Daiber

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza
Mundo

Israel autoriza la entrada de especialistas egipcios para buscar cuerpos de rehenes en Gaza

EE.UU. prepara una resolución de la ONU para autorizar el despliegue de una fuerza multinacional en Gaza

Trump espera que China converse con Rusia para lograr eventuales conversaciones de paz que terminen la guerra en Ucrania

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal