    Nacional

    Carlos Mora, abogado de Vivanco confirma que irán a la Suprema por fallo que acogió querella de capítulos contra exjueza

    El defensor informó que se enteró por la prensa de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago en favor de la acción con la que la Fiscalía de Los Lagos busca garantizar la opción de solicitar cautelares de cara a la formalización de la exsuprema.

    Por 
    José Navarrete
     
    María Catalina Batarce
    MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

    El abogado Carlos Mora Jano, profesional que lideró por tres años la Defensoría Penal Pública y que representa actualmente a Ángela Vivanco, confirmó que acudirá al máximo tribunal por la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió la querella de capítulos de la Fiscalía de Los Lagos contra la exjueza.

    Vivanco, expulsada de la Suprema el año pasado, es investigada por fallos contra Codelco en la llamada trama bielorrusa.

    “Desafortunadamente, y como ha sido una constante en esta investigación, por medio de la prensa y de un comunicado del propio Poder Judicial, aun antes de ser notificados, nos hemos enterado de la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que ha decidido declarar admisible la querella de capítulos”, indicó Carlos Mora Jano en una declaración difundida la mañana de este jueves.

    El abogado manifestó su disconformidad con el fallo, asegurando que “no se hizo cargo” de los cuestionamientos levantados por la defensa respecto a la participación de Vivanco en los hechos indagados.

    “En particular, a la circunstancia relativa a qué tribunal en realidad fue el que ordenó las resoluciones judiciales que han sido cuestionadas por parte de Codelco, y la inexistencia de pruebas que establezcan la participación de nuestra representada en los hechos descritos”, sostuvo.

    En base a esta argumentación, confirmó que acudirán al máximo tribunal.

    “Ejerceremos los derechos que franquea la ley para intentar revertir esta resolución, para que sea nuestra excelentísima Corte Suprema quien finalmente se pronuncie al respecto”, indicó.

    La exjueza es indagada por sus resoluciones en la disputa entre el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec y Codelco.

    Por los pagos de una supuesta coima por 70 millones de pesos asociados a ese caso, la pareja de Vivanco, Gonzalo Migueles y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos están en prisión preventiva desde el 15 de noviembre.

    Para que la Fiscalía de Los Lagos pueda solicitar medidas cautelares en una eventual formalización, la querella de capítulos debe ser acogida. La razón es que los hechos imputados ocurrieron cuando Vivanco tenía una protección especial por ser ministra de la Corte Suprema.

