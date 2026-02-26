SUSCRÍBETE
    Nacional

    Decomisos de medicamentos ilegales han aumentado 128,7% en tres años

    Especialistas y autoridades advierten que entre los fármacos que circulan existen productos auténticos, pero también falsificados. Independiente de esa diferencia, afirman el consumo no supervisado trae consecuencias graves para la salud.

    Por 
    Sofía Álvarez
    El mercado ilegal de fármacos falsificados “se encuentra en auge, siendo internet y canales no autorizados como ferias libres u otros, las principales vías de comercialización”, declara el Instituto de Salud Pública (ISP) en su página web. Y es que no es raro encontrar vendedores de medicamentos no autorizados, con una oferta variada que incluye ejemplares genéricos, de venta directa o incluso medicinas para tratar enfermedades crónicas que se venden solo con receta médica.

    Claudia Papić, vicepresidenta Ejecutiva Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, explica que predomina la venta de los fármacos de mayor consumo. Entre los ejemplares más decomisados se encuentran los analgésicos comunes, relajantes musculares, inductores del sueño, ansiolíticos, varios antibióticos y fármacos controlados, como las benzodiazepinas y opioides. Esto, según un informe del pasado octubre sobre la venta ilegal de medicamentos en el país, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile (UChile).

    La irregularidad se extiende también a malls chinos donde, según la autoridad de la Cámara, existe una venta más orientada a suplementos alimenticios.

    De hecho, el pasado 6 de febrero, el ISP y la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) de la PDI, efectuaron un operativo de incautación de fármacos ilegales en malls chinos, “que culminó con el decomiso de una cantidad significativa de medicamentos sin registro sanitario en un establecimiento no facultado para su comercialización”, según consignó el ISP.

    Según el Comisario Héctor Chaura de la Bridesma, “hay ciertos medicamentos que sí tienen mayor circulación vía online, que por ejemplo son los medicamentos para bajar de peso”. Agrega que por este medio también se ofrecen ansiolíticos, anabólicos, pastillas abortivas y productos de belleza, como inyecciones de botox.

    “Quienes están vendiendo medicamentos hacen sus, entre comillas, estudios de mercado, pero de verdad uno se encuentra con una variedad que es impresionante, es como para montar una farmacia”, sostiene Papić, quien también es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo (UDD)

    De hecho, ante este panorama, los decomisos han aumentado un 128,7% en tres años, según datos del ISP.

    AñoN° de DecomisosPeso destrucción (KG)
    20232023.324,2
    20242017.622
    202526048.789
    Total66359.735,2

    “Han existido reportes, no solo a nivel nacional sino que también internacional respecto a falsificaciones de medicamentos que han tenido una alta demanda, como por ejemplo los medicamentos para bajar de peso. Al existir una mayor demanda va a haber mayor escasez en el mercado y por ende proliferan estos medicamentos falsificados o ilegales”, resalta Chaura.

    Dentro de la oferta de medicamentos ilegales hay productos falsos y otros reales, explica la vicepresidenta de la Cámara, quien agrega que los usurpadores “no los mantienen, no los conservan y no los transportan de manera adecuada”.

    Riesgos

    Desde el informe detallan que los fármacos no autorizados, además de perder eficacia por malas condiciones de almacenamiento -o derechamente tornarse nocivos- pueden llevar a intoxicaciones, reacciones adversas graves, agravamiento de enfermedades y a fomentos de la resistencia antimicrobiana.

    El estudio recalca además que existe un riesgo de ingerir sustancias tóxicas o incluso un peligro de sobredosis, porque las potencias son desconocidas. “Muchos de ellos son polvo que no contiene ninguna molécula activa y no se sabe qué efectos puede tener eso en la salud de las personas”, resalta Papić.

    La autoridad de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos comenta que “no hay suficiente fiscalización, no hay forma de tener suficiente para ir y revisar en todas las ferias libres que se instalan a diario en todo nuestro territorio, a todos los vendedores de medicamentos”.

    Distribución

    El informe de la Universidad de Chile señala que, dentro de los actores involucrados, hay “algunas farmacias independientes que venden al por mayor, productos reservados para minoristas, así como también redes del crimen organizado que roban camiones de distribución farmacéutica para alimentar este mercado”.

    Por su parte, el Comisario Héctor Chaura de la Bridesma, afirma que en los distintos procedimientos han detectado que “las personas que generalmente se dedican a esto son extranjeros indocumentados que realizan venta ilegal en ferias libres o lugares públicos, que ven una fuente de ingreso que es lucrativa para ellos”.

    En ese contexto, Papić sostiene que, para enfrentar la venta ilegal, es necesario “regular la instalación y el funcionamiento de todas las farmacias, ya que algunas podrían estar confabuladas para el blanqueamiento de dinero mediante estos mecanismos”.

