Caso Audio: Fiscal Lorena Parra declara como testigo tras solicitud de la defensa de Hermosilla
La diligencia está siendo llevada a cabo por el fiscal adjunto de Las Condes, Manuel Zara.
Durante la jornada de este martes 7 de abril, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, se encuentra declarando en calidad de testigo en el marco de la reapertura del caso Audio-Factop.
La declaración está siendo tomada en dependencias de la Fiscalía Oriente y se realiza tras la solicitud efectuada por la defensa de Luis Hermosilla.
La diligencia está siendo llevada a cabo por el fiscal adjunto de Las Condes, Manuel Zara y en presencia de un funcionario de la PDI.
Además, para la instancia se permitió que asistiera el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano de Luis Hermosilla, quien además envió las preguntas que se le realizarán a la fiscal.
Cabe recordar que el pasado 17 de febrero, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió el requerimiento efectuado por la defensa de Hermosilla solicitando la toma de declaración a la fiscal regional.
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