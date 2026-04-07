Caso Audio: Fiscal Lorena Parra declara como testigo tras solicitud de la defensa de Hermosilla

Durante la jornada de este martes 7 de abril, la fiscal regional Oriente, Lorena Parra, se encuentra declarando en calidad de testigo en el marco de la reapertura del caso Audio-Factop.

La declaración está siendo tomada en dependencias de la Fiscalía Oriente y se realiza tras la solicitud efectuada por la defensa de Luis Hermosilla.

La diligencia está siendo llevada a cabo por el fiscal adjunto de Las Condes, Manuel Zara y en presencia de un funcionario de la PDI.

Además, para la instancia se permitió que asistiera el abogado Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano de Luis Hermosilla, quien además envió las preguntas que se le realizarán a la fiscal.

Cabe recordar que el pasado 17 de febrero, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió el requerimiento efectuado por la defensa de Hermosilla solicitando la toma de declaración a la fiscal regional.