    Nacional

    Caso Audio: Tribunal acoge solicitud de defensa de Hermosilla y ordena al Ministerio Público tomar declaración de fiscal Parra

    La solicitud fue revisada por el tribunal luego que varias defensas de los involucrados en el caso Factop-Audio solicitaran la reapertura de las investigaciones.

     
    Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    A las 9.00 de la mañana de este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago continuó la audiencia para discutir la reapertura del caso Factop-Audio, tras la solicitud de algunas defensas y un querellante, luego que las investigaciones se cerraran en enero pasado.

    Ayer lunes el tribunal acogió parcialmente las solicitudes de las defensas de Leonarda Villalobos y de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff. Posteriormente se suspendió la audiencia para ser continuada esta jornada.

    Este martes, fue el turno de revisar las solicitudes de la defensa de Luis Hermosilla. De esta forma, el tribunal acogió uno de los requerimientos y ordenó al Ministerio Público tomar declaración a la fiscal regional Lorena Parra, en calidad de testigo.

    La causa que involucra al reconocido abogado Hermosilla estalló en noviembre de 2024, luego que se hiciera público un audio grabado por la abogada Leonarda Villalobos, donde el profesional hablaba de presuntos sobornos a funcionarios públicos. El audio en cuestión fue enviado por Rodrigo Topelberg a Ciper para su publicación.

    De esa forma se inició una investigación conocida como el caso Audio, la que, a su vez, se origina del caso Factop, nombre que surge de la investigación por presuntos delitos económicos en el factoring Factop, encabezado por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Topelberg, en el que también se ha vinculado a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

