SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tribunal suspende audiencia y deja en suspenso reapertura del caso Factop-Audio

    La audiencia continuará mañana martes a las 9.00 horas, momento en que la jueza revisará las solicitudes de las defensas de Sauer y Hermosilla. En dicha ocasión, el tribunal debería resolver si el caso se reabre o no.

    Por 
    José Carvajal Vega
     
    Paula Pareja
    El abogado Luis Hermosilla sale del Centro de Justicia en el tercer día de formalización por caso Audio. EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

    La mañana de este lunes se llevó a cabo en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia para discutir la reapertura del caso Factop-Audio, tras la solicitud de algunas defensas y un querellante, luego que las investigaciones se cerraran en enero pasado.

    La causa que involucra al abogado Luis Hermosilla estalló en noviembre de 2024, luego que se hiciera público un audio grabado por la abogada Leonarda Villalobos, donde el profesional hablaba de presuntos sobornos a funcionarios públicos. El audio en cuestión fue enviado por Rodrigo Topelberg a Ciper para su publicación.

    El denominado caso Audio, en el que se indaga los presuntos sobornos, se origina del caso Factop, nombre que surge de la investigación por presuntos delitos económicos en el factoring Factop, encabezado por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Topelberg, en el que también se ha vinculado a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

    En ese marco, este lunes, el tribunal acogió parcialmente las solicitudes de las defensas que buscan reabrir la investigación y hacer más diligencias en el caso antes de ir a juicio.

    El fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad, Juan Pablo Araya, explicó que “se acogieron las diligencias a las cuales se allanó el Ministerio Público, por lo tanto, la reapertura es precisamente por aquellas diligencias que nosotros estimamos que sí ameritaban, diligencias precisas y determinadas, y estamos muy satisfechos porque en el caso de todas aquellas diligencias a las cuales nosotros no nos allanamos, no se dio lugar a esa reapertura, es solo lo que nosotros estuvimos de acuerdo”.

    En detalle, la defensa de Leonarda Villalobos pide nuevas diligencias respecto a cheques y “pedimentos” del factoring, argumentando que dichos documentos no fueron solicitados por la profesional y que “en su ignorancia”, fueron llenados y firmados por otras personas.

    Desde la fiscalía en tanto, argumentan que dichas diligencias son dilatorias, porque ya se tomaron declaraciones para abordar aquello. En ese sentido, el tribunal rechazó las solicitudes de la defensa de Villalobos.

    Después fue el turno de la defensa de Jalaff, a quien le rechazaron la mayoría de las solicitudes, salvo algunas que la fiscalía acogió, como reabrir para realizar más diligencias, principalmente para la toma de declaraciones de testigos.

    La audiencia continuará mañana martes a las 9.00 de la mañana, momento en que la jueza revisará las solicitudes de las defensas de Sauer y Hermosilla. En dicha ocasión, el tribunal debería resolver si el caso se reabre o no.

    Más sobre:FactopAudioLuis Hermosilla

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast manifiesta desacuerdo con envío de ayuda humanitaria a Cuba y apunta a exigir “democracia” en la isla

    Vallejo endurece el tono contra la oposición por nueva acusación de “amarre” y apunta a una “lógica de persecución”

    El cover de una de sus canciones que Bob Dylan odia: ‘Solo quiero el dinero’“

    Sueños de trenes y una chilena premiada: conoce los ganadores de los Premios Spirit al Cine Independiente 2026

    Kast blinda a Jouannet ante cuestionamientos por sus vínculos con imputados de caso Tragamonedas

    Fijan fecha para preparación de juicio oral por frustrado “robo del milenio” en el aeropuerto y crimen de guardia de DGAC

    Lo más leído

    1.
    Hasta 37°C: Presidente Boric llama a extremar cuidados tras alerta meteorológica por altas temperaturas en la zona central

    Hasta 37°C: Presidente Boric llama a extremar cuidados tras alerta meteorológica por altas temperaturas en la zona central

    2.
    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    Gobierno golpea la mesa y suspende vacaciones de jefaturas en Gendarmería ante seguidilla de liberación de presos por error

    3.
    Fijan fecha para preparación de juicio oral por frustrado “robo del milenio” en el aeropuerto y crimen de guardia de DGAC

    Fijan fecha para preparación de juicio oral por frustrado “robo del milenio” en el aeropuerto y crimen de guardia de DGAC

    4.
    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    Minsal indaga composición de frutillas bañadas en “chocolate” que no se derrite

    5.
    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 15 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora en Chile? Quedan las últimas semanas con horario de verano

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero
    Chile

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    Kast manifiesta desacuerdo con envío de ayuda humanitaria a Cuba y apunta a exigir “democracia” en la isla

    Vallejo endurece el tono contra la oposición por nueva acusación de “amarre” y apunta a una “lógica de persecución”

    Hapag-Lloyd, firma ligada al grupo Luksic, concreta la compra de la israelí Zim por más de US$4.000 millones
    Negocios

    Hapag-Lloyd, firma ligada al grupo Luksic, concreta la compra de la israelí Zim por más de US$4.000 millones

    Vallejo reitera defensa a manejo fiscal y afirma que nuevo gobierno tendrá que pagar menos intereses por deuda

    Presidente de Frutas de Chile desestima que la industria de las cerezas esté en peligro: “Llegó para quedarse”

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo
    Tendencias

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    “Es simplemente aterrador”: el video de Tom Cruise y Brad Pitt hecho con IA que descolocó a Hollywood

    Moreno Martins sueña con jugar el Mundial con Bolivia en su regreso al fútbol: “No me hubiera perdonado no volver”
    El Deportivo

    Moreno Martins sueña con jugar el Mundial con Bolivia en su regreso al fútbol: “No me hubiera perdonado no volver”

    Una cita que duró más de tres horas: el cara a cara entre Natalia Duco y Jaime Pizarro

    “Cultura racista, misógina, homófoba y hostil”: tenista australiana realiza graves acusaciones al circuito

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    El cover de una de sus canciones que Bob Dylan odia: ‘Solo quiero el dinero’“
    Cultura y entretención

    El cover de una de sus canciones que Bob Dylan odia: ‘Solo quiero el dinero’“

    Sueños de trenes y una chilena premiada: conoce los ganadores de los Premios Spirit al Cine Independiente 2026

    La brutalidad de Westeros: por qué el quinto capítulo de El Caballero de los Siete Reinos despertó tantos elogios

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí
    Mundo

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí

    Sondeo muestra que países occidentales consideran que la Tercera Guerra Mundial está cercana a estallar

    Rusia anuncia la toma de dos localidades en Sumi y Donetsk

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín