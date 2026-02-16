Tribunal suspende audiencia y deja en suspenso reapertura del caso Factop-Audio

El abogado Luis Hermosilla sale del Centro de Justicia en el tercer día de formalización por caso Audio.

La mañana de este lunes se llevó a cabo en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia para discutir la reapertura del caso Factop-Audio, tras la solicitud de algunas defensas y un querellante, luego que las investigaciones se cerraran en enero pasado.

La causa que involucra al abogado Luis Hermosilla estalló en noviembre de 2024, luego que se hiciera público un audio grabado por la abogada Leonarda Villalobos, donde el profesional hablaba de presuntos sobornos a funcionarios públicos. El audio en cuestión fue enviado por Rodrigo Topelberg a Ciper para su publicación.

El denominado caso Audio, en el que se indaga los presuntos sobornos, se origina del caso Factop, nombre que surge de la investigación por presuntos delitos económicos en el factoring Factop, encabezado por los hermanos Daniel y Ariel Sauer y Topelberg, en el que también se ha vinculado a los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

En ese marco, este lunes, el tribunal acogió parcialmente las solicitudes de las defensas que buscan reabrir la investigación y hacer más diligencias en el caso antes de ir a juicio.

El fiscal de la Fiscalía de Alta Complejidad, Juan Pablo Araya, explicó que “se acogieron las diligencias a las cuales se allanó el Ministerio Público, por lo tanto, la reapertura es precisamente por aquellas diligencias que nosotros estimamos que sí ameritaban, diligencias precisas y determinadas, y estamos muy satisfechos porque en el caso de todas aquellas diligencias a las cuales nosotros no nos allanamos, no se dio lugar a esa reapertura, es solo lo que nosotros estuvimos de acuerdo”.

En detalle, la defensa de Leonarda Villalobos pide nuevas diligencias respecto a cheques y “pedimentos” del factoring, argumentando que dichos documentos no fueron solicitados por la profesional y que “en su ignorancia”, fueron llenados y firmados por otras personas.

Desde la fiscalía en tanto, argumentan que dichas diligencias son dilatorias, porque ya se tomaron declaraciones para abordar aquello. En ese sentido, el tribunal rechazó las solicitudes de la defensa de Villalobos.

Después fue el turno de la defensa de Jalaff, a quien le rechazaron la mayoría de las solicitudes, salvo algunas que la fiscalía acogió, como reabrir para realizar más diligencias, principalmente para la toma de declaraciones de testigos.

La audiencia continuará mañana martes a las 9.00 de la mañana, momento en que la jueza revisará las solicitudes de las defensas de Sauer y Hermosilla. En dicha ocasión, el tribunal debería resolver si el caso se reabre o no.