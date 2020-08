Caso Calderón: cuatro gendarmes deberán custodiar al imputado en clínica psiquiátrica de La Reina

“Considerando ambos informes de conocimiento del Ministerio Público en relación al estado psicológico y psiquiátrico del imputado, quien además presenta intentos de suicidios, estimando que se encontraba hasta el día de ayer internado en una clínica psiquiátrica (...) el tribunal accede a lo solicitado, la prisión preventiva deberá ser cumplida bajo custodia de Gendarmería, debiendo ser trasladado a la clínica El Cedro”.

De esta manera, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Andrea Díaz-Muñoz, resolvió que el imputado Hernán Calderón Argandoña (23) deberá cumplir su prisión preventiva en una clínica privada, en La Reina, y una vez estabilizado podría ser trasladado hasta el penal Santiago 1. El joven enfrentó cargos por la Fiscalía Oriente, tras haber atacado a su padre con un cuchillo y una pistola.

Esta resolución del juzgado motivó que inmediatamente Gendarmería comenzara a diseñar un protocolo para el cuidado de Calderón, dado que, cuentan fuentes de la institución, no les había tocado tener que ir a una clínica privada a resguardar a un imputado.

La Tercera consultó a Gendarmería por los recursos que dispondrán para el cuidado de Calderón. En ese sentido, desde la entidad carcelaria respondieron que son cuatro funcionarios los que estarán diariamente con el joven, dos en la mañana y dos en la tarde. Ambos gendarmes están desde anoche en la pieza del imputado, además de un funcionario de la clínica.

Sobre el costo que tendrá para la institución, señalaron que será un monto cercano, mensual, de $ 5 millones. Allí se considera el sueldo, la alimentación y la movilización en carros de Gendarmería para el traslado exclusivo al lugar que, agregan, no es un recinto penitenciario.

La estadía de Calderón en la clínica, si bien es mientras se elabora un informe sobre su estado de salud, también fue criticada por el Ministerio Público.

El fiscal Oriente, Omar Mérida, apelará a la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, pues, advirtió que “cada vez que se decreta la prisión preventiva, lo que se hace es que las personas la cumplan en un centro de los que dispone la ley, los centros penitenciarios administrados por Gendarmería”.

En ese sentido, agregó que “esta excepción de derivarlo a un centro psiquiátrico privado, aún con custodio de Gendarmería, no está contemplada en la ley, no la compartimos y vamos a recurrir respecto de esta parte de la decisión. Entendemos que no corresponde a lo que ocurre y debe ocurrir en todos los casos que tiene estas características”.