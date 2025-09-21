Comunidad Palestina en Chile celebra reconocimiento internacional y exige acciones concretas contra Israel

La Comunidad Palestina de Chile emitió este domingo una declaración pública en la que destacó la importancia de la decisión de once países -Reino Unido, Canadá, Francia, Nueva Zelanda, Australia, Bélgica, Portugal, San Marino, Malta, Luxemburgo y Andorra- de reconocer oficialmente a Palestina como un Estado independiente y soberano.

Con este paso, ya son 151 los Estados miembros de Naciones Unidas que han formalizado dicho reconocimiento, cifra que incluye a Chile, que lo hizo en 2011 bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera.“Este paso representa un avance significativo hacia la justicia histórica y el respeto del derecho internacional, en un contexto en que el pueblo palestino sigue resistiendo bajo ocupación, colonización y limpieza étnica”, señala el comunicado.

A juicio de la colectividad, el respaldo diplomático de naciones con peso político y estratégico refuerza la legitimidad de las reivindicaciones palestinas y alimenta la esperanza de libertad para millones de personas.

No obstante, la comunidad enfatizó que este reconocimiento, por sí mismo, “no detiene el genocidio en curso”.

La declaración denuncia que, día a día, “hombres, mujeres y, sobre todo, niños palestinos siguen siendo asesinados por las bombas, el hambre forzada y la violencia de la ocupación israelí”.En esa línea, la organización hizo un llamado a la comunidad internacional, y especialmente a Chile, para que la próxima Asamblea General de Naciones Unidas se transforme en un espacio de decisiones efectivas.

“Debe ser ocasión para anunciar medidas concretas: sanciones y acciones firmes que obliguen a Israel a adecuar su conducta al derecho internacional y, de manera urgente e impostergable, a detener el genocidio contra el pueblo palestino”, enfatizó la declaración.

Finalmente, la Comunidad Palestina de Chile subrayó que si bien el reconocimiento de Palestina como Estado independiente constituye un avance, “lo verdaderamente relevante será cuando se logre detener el genocidio, terminar con la impunidad de Israel y garantizar el pleno e irrestricto respeto al Derecho Internacional. Sin justicia no habrá paz y es deber de la comunidad internacional garantizarla”.