    Centro Metropolitano de Sangre se encuentra con stock crítico: donaciones presentan importante baja

    Autoridades del CMS y el Minsal hicieron un llamado para que las personas se transformen en donantes, más allá que lo hagan por ayudar a un familiar o un amigo.

    Por 
    Felipe Alcafus
    Centro Metropolitano de Sangre se encuentra con stock crítico: donaciones presentan importante baja

    En el Centro Metropolitano de Sangre (CMS), en Providencia, la directora de la institución, Loreto Vergara, realizó un balance a la baja sobre las donaciones realizadas durante la última temporada y ejemplificó con que si el la Región Metropolitana se necesitasen 400 transfusiones diarias, las cifras apenas llegarían a 200. Además, mostró especial preocupación por los grupos sanguíneos O Positivo (O+) y O Negativo (O-).

    Vergara hizo un llamado a la comunidad a donar sangre y sentenció que “como país y como Región Metropolitana, estamos al debe”.

    En la instancia, desde el CMS apuntaron que las bajas cantidades se deben a las fiestas de fin de año y la época de vacaciones, pero por otro lado que es donde más pacientes requieren transfusiones.

    La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, recalcó que “es más importante aún que en estos momentos podamos fortalecer y aumentar la cantidad de personas que se acercan a los distintos bancos de sangre”, asegurando que con una persona que done, se pueden salvar hasta tres vidas.

    En ese contexto, el subsecretario de Redes Asistenciales, Bernardo Martorell, hizo hincapié en la necesidad de crear una cultura de donación en la ciudadanía. “Chile es un país tremendamente solidario, pero en materia de donación de sangre quizás todavía no nos damos cuenta de que ahí hay una oportunidad también para expresar esa solidaridad” expresó.

    Según explican, hay dos tipos de donantes de sangre, uno de ellos es la donación por reposición, son aquellos que realizan este acto con el fin de ayudar a algún cercano, amigo o familiar; y el donante voluntario, altruista y recurrente, a los cuales se les reitera el llamado a tomar esta iniciativa.

    Las autoridades informaron que existen distintos puntos donde se puede donar, haz click aquí para más información.

    Donación de Sangre. Centro Metropolitano de Sangre se encuentra con stock crítico: donaciones presentan importante baja ALEJANDRA DE LUCCA V.

    Requisitos para ser donante:

    • Tener entre 18 y 65 años.
    • Portar su cédula de identidad.
    • Pesar más de 50 kilos,
    • Dormir al menos cinco horas en la noche previa a la donación 
    • Es importante mencionar que NO pueden ser donantes aquellas personas que en los últimos 6 meses se hayan realizado tatuajes, piercing, colonoscopía, endoscopía o una sesión de acupuntura.
    • No donar sangre en ayunas, siempre haber ingerido alimentos.

    Se recomienda inscribirse previamente y llenar un pre-entrevista. El procedimiento consta de tres a cuatro pasos, con una duración aproximada de 30 a 35 minutos.

