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    Cierran por dos semanas laguna del Jardín Botánico de Viña del Mar tras detectar gripe aviar en ganso asilvestrado

    El parque tomó la medida luego que el SAG detectara al ave enferma. Se está evaluando si los funcionarios encargados del cuidado de estas aves requieren alguna evaluación adicional de riesgo, además de la posibilidad de sacrificar a otra aves si resulta necesario para evitar la generación de un foco de infección de esta enfermedad.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Cierran por dos semanas laguna del Jardín Botánico de Viña del Mar tras detectar gripe aviar en ganso asilvestrado

    Luego que el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) detectara un ganso asilvestrado con gripe aviar en el Jardín Botánico de Viña del Mar, se determinó cerrar por dos semanas el sector de la laguna para evitar la expansión del virus.

    La medida fue informada este viernes por el director del parque, Alejandro Peirano, a través de redes sociales.

    Hemos detectado que algunas aves del jardín, en específica una que fue a la que se le hizo el análisis, está contagiada con gripe aviar. Desconozco la cepa, pero eso significa que hemos decidido bloquear el ingreso a la laguna al menos por dos semanas”, explicó Peirano.

    Desde la dirección del Jardín Botánico esperan a la determinación de las autoridades de salud, particularmente para saber si los funcionarios que habitualmente tienen contacto con las aves del parque requieran alguna evaluación para descartar contagio.

    Por su parte, el delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, destacó la pronta coordinación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y de la Seremi de Salud.

    “Hemos tomado todos los controles, también el aislamiento de la laguna, que es el lugar donde estaban los gansos para evitar la exposición frente a las personas. El SAG tiene que pronunciarse si efectivamente a sacrificar algunas especies, espero que eso no ocurra”, explicó la autoridad regional.

    Más sobre:Región de ValparaísoGripe aviarJardín BotánicoViña del MarManuel MillonesAlejandro PeiranoGanso

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