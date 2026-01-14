Cinco viviendas destruidas y un bombero lesionado: Conaf entrega balance de incendios forestales que afectan al país

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) entregó un balance de los incendios forestales que se mantienen esta jornada, los cuales son siete distribuidos por las regiones Metropolitana, Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Además, desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) mantienen alerta roja en cuatro comunas por los siniestros y una en alerta amarilla.

Según indicaron en Conaf, se identifican cinco incendios principales . El siniestro que lleva más territorio afectado es el ubicado en la comuna de Melipilla, Región Metropolitana, donde las llamas han consumido 105 hectáreas.

Además, se reportó que otro siniestro en la misma comuna —que afectó 22,5 hectáreas— dejó cinco viviendas destruidas. Y se informó que hay un voluntario de bomberos que resultó lesionado y fue trasladado al Hospital de Melipilla . Asimismo, existe el reporte de 15 personas damnificadas, y se mantiene la alerta roja comunal.

Por su parte, en la Región del Biobío se desarrolla un incendio forestal que ha consumido 15 hectáreas en la comuna de Tirúa. Desde Senapred decretaron la alerta roja comunal debido a la cercanía del siniestro a sectores habitados.

Mientras que en Ñuble son dos comunas afectadas por un incendio forestal, la primera es Ránquil, la cual ha afectado 45 hectáreas y presenta cercanía a sectores habitados. Los recursos desplegados para su combate son seis brigadas, un técnico y dos aviones cisterna de Conaf.

El otro siniestro afecta la Reserva Nacional Ñuble, ubicada en Pinto, donde son más de 35 hectáreas afectadas por las llamas. Desde Senapred se decretó alerta roja debido a que se desarrolla en territorio protegido.